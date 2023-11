Das passt: 30 coole Namen für Kater

Schließlich soll der Name nicht nur gut klingen, sondern auch zum Kater passen und bestenfalls unmissverständlich sein.

Kein Fan von Findus, Felix und Co.? Oder passen niedliche und drollige Namen einfach nicht zu einem coolen Tier wie Deinem Kater? Nicht immer ist die Suche nach dem passenden Namen einfach - oft werden Namen einem Tier einfach nicht gerecht.

Eine Vielzahl an Namen eignet sich für einen besonders coolen Kater. Hast Du dabei Präferenzen bezüglich des Klangs, dann lässt sich die Zahl der passenden Optionen aber auch ruckzuck eingrenzen.

Besser rufen lassen sich in der Regel jedoch mehrsilbige Namen. Wer längere Namen bevorzugt, wird vielleicht im Folgenden fündig:

Zudem kann man sich bei der Namenssuche an fiktiven Charakteren oder berühmten Persönlichkeiten wie Schauspielern, Musikern und Politikern orientieren. Alternativ kann man sich von Orten, Marken sowie Lieblingsgerichten und -getränken inspirieren lassen.

Wenn man aus dem Bauchgefühl heraus keine echte Idee hat, gibt es vielleicht einen Namen, dessen Klang man schon immer gut fand. Ist auch das nicht der Fall, hat das Tier vielleicht markante Attribute oder es gibt bereits Anekdoten, von denen sich ein Name herleiten lässt.

Der Name sollte nicht nur dem Besitzer gefallen und zur Katze passen, sondern auch dem Kater gefallen. Es gibt einige Klänge, die Katzen besonders gefallen sollen. Außerdem gibt es Kriterien, die einen Namen besonders geeignet machen. Alle Infos dazu gibt's unter:

Ansonsten sollte man generell drei wichtige Punkte bedenken.

1. Länge:

Der Name sollte möglichst kurz und für den Stubentiger verständlich sein. Als optimal werden häufig Namen mit zwei oder drei Silben angesehen. Kurze, einsilbige Namen erinnern oft an Kommandos, sind aber dennoch eingängig.

2. Laute:

Tatsächlich sollen Katzen bestimmte Laute bevorzugen. So sollen sie vor allem weiche Laute und Vokale mögen. Insbesondere Namen, die auf einem Vokal enden - bevorzugt "i", aber auch "a" oder "u" - sollen Katzen gefallen. Zischlaute wie "s", "z" und "sch" sollen nicht so geeignet sein, weil sie Katzen an Fauchen erinnern könnten.

3. Ähnlichkeit:

Eine Ähnlichkeit mit dem Namen eines tierischen oder menschlichen Mitbewohners sollte man vermeiden, um nicht für Verwirrung zu sorgen. Auch sehr häufige Namen sollte man vermeiden, wenn man nicht plötzlich alle Garfields oder Simbas der Nachbarschaft herbeizitieren möchte.