Dürfen Katzen Milch trinken oder ist das ein schlimmer Ernährungsfehler?

Seit Generationen hält sich der Irrglaube, dass Milch für Katzen geeignet sei. Kuhmilch ist für Katzen aber in der Regel nicht gut verträglich. Jedoch dürfen Katzen Milch trinken, wenn es sich um spezielle Katzenmilch handelt. Warum aber vertragen sie keine Kuhmilch und weshalb ist sie für Katzen dennoch so unwiderstehlich?

Sind Katzen nicht verschieden und reagieren auf bestimmte Lebensmittel anders als andere Katzen? Außerdem werden Kitten durch die Zitzen ihrer Mutter mit Milch gesäugt. Was ist an der Kuhmilch anders?

Doch was ist dran an dem Ammenmärchen? Dürfen Katzen Milch trinken? Und wenn nicht - warum vertragen Katzen keine Milch? Was ist mit Joghurt, Käse, Quark und anderen Milchprodukten?

Katzenfutter gab es noch nicht. Fleisch war teuer, also wurde den Katzen ein Schälchen mit Kuhmilch gegeben. So entstand die falsche Annahme, dass Katzen Milch trinken dürfen.

Kuhmilch hat auf dem Speiseplan von Katzen nichts zu suchen. Denn in der Regel vertragen Katzen keine Kuhmilch. Das liegt vor allem an der in der Kuhmilch enthaltenen Laktose. Laktose bezeichnet den Milchzucker, der im Magen von Katzen nicht enzymatisch zerlegt werden kann. In der Folge entstehen Blähungen und Durchfall.