Größter Affe der Welt: Gorilla oder Orang-Utan?

Der Gorilla ist ein wunderschönes Tier und lebt in den Regenwäldern von Zentralafrika in den Grenzregionen von Uganda und Ruanda sowie der Demokratischen Republik Kongo. Dort ernährt er sich hauptsächlich von Blättern und Insekten.

Gorillas sind soziale und intelligente Tiere, die in Gruppen von fünf bis 30 Tieren leben. Die Familienverbände der Westlichen Gorillas sind mit acht bis zehn Tieren meist kleiner als die der Östlichen Gorillas, deren Familien aus bis zu 30 Mitglieder bestehen können. Geführt wird die Gruppe von einem Leitmännchen, das auch als "Silberrücken" bezeichnet wird. Der Name deutet auf die silbrig-glänzende Färbung des Fells hin. Neben ihm gibt es im Familienverband weitere Männchen, die "Schwarzrücken" genannt werden, Weibchen und Jungtiere.

Die Fortpflanzung von Gorillas ist polygyn. Demnach vermehrt sich der dominante Silberrücken mit mehreren Weibchen.

Gorilla-Weibchen werden mit sechs bis sieben Jahren geschlechtsreif und sind wie Menschen etwa neun Monate lang trächtig. Das Überleben der Nachkommen ist vor allem in den ersten drei Lebensjahren gefährdet. Von den Jungtieren, die ein Weibchen in ihrem Leben zur Welt bringt, überleben nur zwei bis drei. In der Stillzeit trägt das Weibchen ihr Gorilla-Junges am Bauch, danach setzt sie es auf ihren Rücken.

Nicht selten kommt es vor, dass sich der Familienverband für die Nahrungssuche in Teilgruppen trennt und dann wieder zusammenfindet. Jugendliche Gorillas verlassen ihren Familienverband. Dabei gründen die Männchen häufig ihre eigenen Familienverbände, während die Weibchen sich einer neuen Gruppe anschließen.

Die Lebenserwartung frei lebender Gorillas beträgt zwischen 35 bis 40 Jahren. In Gefangenschaft können Gorillas auch über 50 Jahre alt werden, da sie hier keinen natürlichen Feinden und der Bedrohung durch die Wilderei und der Zerstörung ihres Lebensraums ausgesetzt sind.