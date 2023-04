Dieser Hai ist nicht nur der größte Fisch der Welt

Er ist so groß wie ein Reisebus und ein erwachsenes Tier wiegt schätzungsweise so viel wie drei ausgewachsene Elefanten.

Die gesamte Route konnten die Forschenden jedoch nicht verfolgen, da sich das Signal zeitweise in den Meerestiefen verlor. Die Tiere tauchen im wahrsten Sinne des Wortes ab - so tief, dass ihr Verbleib ungeklärt ist.

Obwohl sie so riesig sind, wissen Forschende längst nicht alles über diese rastlosen Wanderer, zum Beispiel, warum sie so viel wandern und wie ihr Paarungsverhalten ist.

So beeindruckend und gigantisch der Walhai ist, so harmlos und friedlich schwimmt der Kaltblüter auf der Suche nach Nahrung Tausende von Kilometern durch tropische bis subtropische Meere.

So trug das Weibchen verschiedene zeitgleich junge und ältere embryonale Entwicklungsformen. Je weiter entwickelt eines war, desto näher lag es an der Geburtsöffnung.

Was auch noch niemand genau weiß, ist, wie alt der größte Fisch der Welt werden kann. Forschende kommen dem Alter des Walhais mit einer außergewöhnlichen Methode näher:

Sie bestimmen das Alter von Walhaien mithilfe der zwischen 1955 und 1963 durchgeführten Atombombentests in den USA und anderen Orten der Welt.

Das klingt unglaublich, aber durch die Atombombentests hat sich die Menge der C14-Isotope in der Atmosphäre verdoppelt. Dieser Überschuss an Isotopen wurde vom Meer und allen Organismen absorbiert - auch von den Knorpeln der Walhaie. Wie die Jahresringe im Baumstamm bilden auch die Walhaie Wachstumsringe in den Wirbeln.

Die Forscher verglichen also die Menge der C14-Isotope, die in bestimmten Jahren ins Meer gelangten, mit der Menge der Isotope in den Wachstumsringen. So können sie das Alter eines Walhais feststellen.



Da untersuchte Walhai-Skelette mit einer Länge von zehn Metern 50 Jahre alt waren, vermuten Forscher, dass wesentlich größere Tiere bis zu 100 Jahre alt sein können.