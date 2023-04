Mini-Tiere: Zwergziegen, Teacup-Schwein & Co, so süß sind die Kleinen!

Was für das Gehirn der absolute Supergau ist: Baby-Mini-Tiere! Die erfüllen das Kindchenschema so stark, dass unser Herz fast einen Sprung macht.

Eine ausgewachsene Zwergziege ist etwa 40 bis 50 Zentimeter groß. Als Mini-Ziegen werden üblicherweise die westafrikanischen Zwergziegen bezeichnet, die ursprünglich aus Asien stammen, nach Afrika gelangten und inzwischen durch Züchter und Halter in der ganzen Welt verbreitet sind – vorwiegend in Tierparks und der Hobbyhaltung.

Seit einiger Zeit sind Mini-Schweine extrem beliebt und werden von mehr und mehr Leuten als Haustiere gehalten. Der Name leitet sich vom englischen Wort teacup, also Teetasse ab, weil die Tiere bei der Geburt etwa so groß sind wie eine Teetasse. Das reizt viele, weil sie so niedlich wirken. Doch viele unterschätzen, wie groß die Tiere im adulten Alter werden – dann bringen sie locker 60 Kilogramm auf die Waage und erreichen etwa Kniehöhe. Die vermeintlichen Mini-Schweine sind dann plötzlich nicht mehr so beliebt bei Haltern.

Ein Trend, der also mit Vorsicht zu genießen ist.

Die Bezeichnung wird übrigens auch für andere Tierarten verwendet wie zum Beispiel Teacup-Hunde. Unter dem Hashtag #teacuppuppies findet man bei Instagram unzählige Bilder von den kleinen Wollknäulen.