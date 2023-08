Wo gibt es die besten Burger in Chemnitz?

In der Chemnitzer Innenstadt können die Gäste mit "Peter Pane" in das "Traumland" der Burger und Pommes reisen. In dem liebevoll gestalteten Restaurant werden nicht nur Kinderträume war, sondern auch die erwachsener Burgerfreunde.

Das Speisen- und Getränkeangebot hat für jeden Geschmack das Passende zu bieten. So gibt es im Peter Pane verschiedene Burger mit und ohne Fleisch sowie Pommes und andere Beilagen, Salate, Desserts, Limonaden, Cocktails, Bier, Wein und weitere Getränke. Saisonal wechselnde Angebote und neue Kreationen sorgen für stetige Abwechslung.