Beste Pizza in Chemnitz: In diesen 6 Pizzerien schmeckt sie richtig gut

Chemnitz – Ofenfrische und knusprige Pizza, welche genauso lecker wie in Italien schmeckt, bekommt man nur selten selbst zu Hause hin. Zum Glück gibt es in Chemnitz einige Pizzerien, die richtig gute Pizza zum Genießen backen.

Genieße erstklassige Pizza, wie Du sie auch in Italien bekommen würdest, in den besten Pizzerien von Chemnitz.

Welche Pizzeria die beste Pizza in Chemnitz bäckt, entscheidest Du am besten selbst. Außerdem sind beim Besuch eines Restaurants neben dem Essen auch das Ambiente und der Service für Dein perfektes Pizza-Erlebnis entscheidend.

In der Pizzeria Adria in Chemnitz bekommst Du klassisch italienische Pizza wie Napoli, Margherita, Quattro Formaggi, Bianco und Capricciosa aus dem Steinofen. Bei der großen Auswahl werden auch Vegetarier fündig. Außerdem stehen auf der Speisekarte weitere italienische Gerichte wie Pasta, Insalata, Verdure al Forno sowie die typischen Desserts Panna Cotta und Tiramisu.

Die Stehpizzeria Napoli Chemnitz bezeichnet sich selbst als "kleine Pizzeria mit großem Geschmack". Seit 1994 gibt es diese Pizzeria in Chemnitz. Wie der Name schon verrät, isst man in den Räumlichkeiten an Stehtischen.

Das Angebot reicht von klassischer Pizza bis hin zu ausgefallenen Kreationen. Abseits der regulären Speisekarte gibt es eine wöchentlich wechselnde Aktionspizza. Wer auf der Karte keine passende Pizza findet, kann sich auch selbst eine Wunschpizza zusammenstellen.

Bei den Pizzen hast Du die Wahl zwischen den zwei Größen Mini und Maxi. Der Preis für eine Mini-Pizza liegt zwischen 4,80 und 9,50 Euro und für eine Maxi-Pizza zwischen 6,70 und 11,80 Euro. Wer zu den Stoßzeiten nicht lange warten möchte, kann die Pizza auch telefonisch vorbestellen. Die Stehpizzeria Napoli Chemnitz bietet keinen Lieferservice an, die Selbstabholung vor Ort ist aber möglich.

