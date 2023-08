20, 30 oder 40? In diesem Alter wollen Frauen den meisten Sex!

Wann Frauen sexuell am aktivsten sind, hängt von Alter, Tages- und Zykluszeit ab. Aber eine Altersspanne hat, laut Studie, den besten Sex!

Von Alexa Moustaka

Von neu und interessant über wild und aufregend bis hin zu intim und zärtlich: So vielseitig kann Sex sein. Aber in welchem Alter sind Frauen sexuell am aktivsten und wann haben sie den besten Sex?



In welchem Alter wollen Frauen wohl am meisten Sex? © 123RF/deagreez Anfang 20, Mitte 30 oder doch eher Ende 40: Wann sind Frauen sexuell am aktivsten? Nimmt die Lust tatsächlich mit dem Alter ab oder erhöht sich die Libido mit den Jahren sogar? Egal, in welchem Alter eine Frau ist, mal hat sie weniger Lust und manchmal mehr. Dennoch fanden Wissenschaftler den Höhepunkt der weiblichen Höhepunkte heraus. Denn in einer bestimmten Altersspanne sind Frauen sexuell am aktivsten. Der Grund hierfür soll in der weiblichen Biologie ausgemacht werden - schließlich ist der Erhalt der menschlichen Spezies in allen Menschen tief verankert. TAG24 klärt Euch über die Auswirkungen von Alter, Tageszeit und Zyklus auf die weibliche Lust auf und welches Alter es ist und welche Faktoren im Einzelnen hinzukommen, dass Frauen große Lust auf Sex verspüren. Weitere Infos und Tipps rund um Partnerschaft und Sexualität findet Ihr im Lust und Liebe-Ratgeber.

Biologische Ursachen für sexuelle Aktivität bei Frauen

Die weibliche Lust auf Sex ist mitunter biologisch begründet. © 123RF/markoaliaksandr Mutter Natur sieht es vor, dass Frauen auch zu Müttern werden. Nur so können die eigenen Gene weitergegeben und die Menschheit erhalten werden. Dennoch ist Sex nicht nur ein biochemischer Prozess mit dem Ziel, befruchtet zu werden. Vielmehr ist Sexualität ein Erleben aller Sinne, das uns oft in einen berauschenden Zustand der Lust und Leidenschaft versetzt. Ein Leben ohne Sex ist allein deshalb für die meisten nicht vorstellbar. Wissenschaftler untersuchten die Biologie hinter der weiblichen Sexualität und fanden heraus: Frauen ab 36 haben den besten Sex.

Küchenwissen Gekochte Nudeln einfrieren? So einfach geht's Vermutlich wälzen sie sich auch deshalb so oft und ausgiebig in den Laken, weil sich ihre Orgasmusqualität verbessert. Das ergab eine Umfrage der Verhütungsapp "Natural Cycles" (englischsprachiger Link). Es wurden über 2.600 Frauen zwischen 20 und über 36 Jahre zu ihrem Sexleben befragt. Für diese Umfrage nutzten die Forscher den McCoy Female Sexuality Questionnaire (englischsprachiger Link), einen Fragebogen, der häufig in der Wissenschaft angewendet wird. Hierin sind Fragen rund um sexuelle Zufriedenheit, Anziehung und Orgasmushäufigkeit enthalten. Die Antworten der Frauen wurden anschließend in drei Altersgruppen sortiert: Frauen unter 23 Jahre

Frauen zwischen 23 und 35 Jahre

Frauen über 36 Jahre In der Gruppe der Frauen 36+ gaben acht von zehn Frauen an, mit ihrem Aussehen zufrieden zu sein. Zum Vergleich: Unter den jüngsten Frauen sagten das nur sieben von zehn aus und in der mittleren Gruppe empfanden sogar nur vier von zehn Frauen so. Die befragte 36 Plus-Damen gaben zudem an, in diesem Alter nicht nur häufigere, sondern auch bessere Orgasmen zu haben. Darüber hinaus wurde durch die Umfrage deutlich, dass 86 Prozent der Befragten in den letzten vier Wochen genussvollen Sex hatten. In der mittleren Altersgruppe konnten das nur 76 Prozent sagen, unter den jüngsten Frauen leider sogar nur 56 Prozent.

Tageszeit und Zyklus: Wann wollen Frauen Sex?

Zu bestimmten Tages- und Zykluszeiten ist die sexuelle Aktivität bei Frauen höher. © 123rf/4pmproduction

Abgesehen vom biologischen Alter gibt es weitere Faktoren, die den sexuellen Hunger bei Frauen anregen. Es dürfte hinreichend bekannt sein, dass die Libido um den Eisprung herum am höchsten ist. Schließlich beginnen dann die fruchtbaren Tage und Mutter Natur kommt wieder ins Spiel. Neben dem weiblichen Zyklus ist auch die Tageszeit nicht unerheblich. Denn Frauen sind vermehrt abends in erotischer Stimmung. Alle Dinge sind erledigt und man kann den Tag entspannt und lüstern ausklingen lassen. Männer haben hingegen vermehrt am Morgen Lust auf Sex - was laut Sexualmediziner und Buchautor Dr. med. Axel Jürg Potempa durchaus Vorteile hat: "Der Morgen ist der beste Zeitpunkt für Sex, weil die Hormone in den frühen Morgenstunden aktiviert werden. Dadurch werden die Leidenschaft und auch die Lust gesteigert". Aber auch sexuelle Aktivität, darunter fällt auch Masturbation, kann eine aktive Libido begünstigen. Denn Sex ist, auch bei Frauen, mit der Ausschüttung von Testosteron verbunden. Da das männliche Sexualhormon für sexuelles Verlangen verantwortlich ist, kann die Libido langfristig auf einem Hoch bleiben.

Warum Frauen ab 30 besseren Sex haben - 3 Gründe

Ab 30 haben Frauen tendenziell besseren Sex.

Sexualität hat auch viel mit Wohlbefinden zu tun. Nicht nur den Sexualpartner/ die Sexualpartnerin betreffend, sondern auch was den eigenen Körper angeht. Zudem arbeitet die Biologie in uns unaufhörlich weiter, was Frauen ab 30 genießen können und auch sollten! Folgende drei Gründe zeigen auf, weshalb Frauen ab 30 tendenziell besseren Sex haben:

1. Mehr Selbstbewusstsein durch Hormone

Hormone sind mächtig. So mächtig, dass sie mehr steuern, als einem bewusst ist. Mitunter sind sie also verantwortlich dafür, dass Frauen ab 30 besseren Sex haben und somit sexuell aktiver sind als noch Jahre zuvor. Der Grund hierfür liegt im steigenden Testosteronspiegel im Blut. Während sich das männliche Sexualhormon mit den Jahren erhöht, sinkt das weibliche Sexualhormon Östrogen mit dem Alter. Das führt dazu, dass Frauen in den Dreißigern dominanter und selbstbewusster werden. Die Hemmungen fallen, sie wissen, was sie wollen und haben weniger Scheu, es zu kommunizieren und es sich zu nehmen.

Übrigens: Bei Männern ist es genau umgekehrt: Mit dem Alter sinkt das Testosteron und das Östrogen steigt. Das wirkt sich natürlich auch auf das Sexualverhalten aus. Wo Mann früher noch schnell zum Zug kommen wollte, genießt ein Mittdreißiger heute vermehrt Zärtlichkeiten und Intimität.

2. Wohlfühlfaktor steigt

Über die hormonelle Wirkung hinaus, fühlen sich Frauen ab 36 deutlich wohler in ihrer Haut. Wer sich wohlfühlt, fühlt sich attraktiver und wer sich attraktiver fühlt, ist deutlich offener für Sex. Erste Fältchen, etwas Cellulite oder Haare an den "falschen Stellen" werden nun nicht mehr überbewertet und Frau steht zu ihrem Körper. Das wiederum ist mitunter ein Grund dafür, weshalb sich die Ü30er-Damenwelt deutlich besser fallen lassen kann und den Sex ausgiebiger genießt.

3. Orgasmus wird besser

Nicht nur der Sex selbst profitiert vom Alter, sondern auch der Orgasmus zeigt sich häufiger und wird intensiver. Wo junge Frauen oft Schwierigkeiten haben, beim Sex zum Höhepunkt zu kommen, ist es Mittdreißigern deutlich häufiger möglich. Das liegt auch am verbesserten Körperbewusstsein. Ab 30 ist Sex kein Wettlauf zum Orgasmus, sondern stellt einen lustvollen Genuss von Intimität, Leidenschaft und sexueller Spannung dar. Frauen sowie Männer wissen in diesem Alter besser, was sie in Ekstase versetzt und sind bereit, es fantasievoll zu erreichen.

Fazit: Frauen in den Dreißigern sollten es im Bett richtig krachen lassen!