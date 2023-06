Das erste Mal anal: Vorbereitungen und Tipps für sinnlichen Analsex

Analsex wurde lange Zeit mit einer homosexuellen Praktik zwischen Männern in Verbindung gebracht. Heutzutage wird Analverkehr schon deutlich lockerer gesehen und auch in heterosexuelle Beziehungen integriert. Dennoch stellt der "Sex von hinten" noch oft ein Tabu dar, das von vielen Menschen - überwiegend Frauen - kategorisch abgelehnt wird.

Wer Analsex noch nie ausprobiert hat, assoziiert ihn mit harten, heftigen Stößen. Dieser Eindruck wird in erster Linie durch die Pornoindustrie vermittelt.

Denn in Pornos sieht Analverkehr oft so aus: Mann und Frau küssen sich, ihr Röckchen fällt kurz darauf zu Boden und binnen weniger Sekunden gleitet sein XXL-Gemächt in ihren Po. Natürlich hat die unersättliche Sexgöttin große Freude am harten und extremen Analsex, was sie unmissverständlich hör- und sichtbar macht.

Allein durch diesen Eindruck enden spontane Anal-Experimente häufig in einer schmerzhaften Erfahrung, die niemals wiederholt werden will.

Demzufolge kann Analsex durchaus wehtun. Das liegt aber nicht allein an der Praxis, sondern auch an der menschlichen Physiologie. Denn die Öffnung des Anus ist sehr eng (weshalb viele Männer auf diesen Stimulus stehen) und nicht so leicht dehnbar wie eine Vagina. Zudem ist die Darmschleimhaut sehr empfindlich und kann schnell einreißen - was zu Schmerzen führt. Sobald Frau oder Mann dann zusätzlich verkrampft, vergrößern sich die Schmerzen zusätzlich.

Wichtig: Der Schließmuskel ist durchaus dehnbar genug, um einen Penis vollkommen schmerzfrei aufzunehmen. Hierfür bedarf es jedoch etwas (Dehn-)Übung.