Noch intensiver: Diese 5 Sexstellungen sollte jeder ausprobieren

Tipp: Alle hier aufgeführten Sexstellungen richten sich nicht nur an heterosexuelle Paare. Auch homosexuelle Frauen und Männer können sie via Strap-On oder als Analsex-Variante genießen.

Der Vorteil dieser kleinen Abwandlung ist, dass der Penis in einem anderen Winkel eindringt und so auch andere Lustpunkte stimuliert - eine Sexstellung für Fans der Missionarsstellung, die auf der Suche nach mehr Intensität sind.

Sowohl beim gemeinsamen ersten Mal als auch in Langzeitbeziehungen wird häufig in dieser Sexstellung begonnen, bis andere Positionen ausprobiert oder involviert werden.

Apropos gemeinsamer Orgasmus: In folgendem Artikel erfahrt Ihr, was es mit dem simultanen Höhepunkt auf sich hat:

Die Frau liegt auf dem Rücken und lässt den Mann in sie eindringen. Sobald sie vereint sind, schließt sie ihre Beine. Der Mann rutscht nun so lange nach oben, bis seine Beckenknochen auf ihren liegen. Er liegt jetzt in einer leicht erhöhten Position und bewegt sich leicht nach unten und oben, anstatt klassisch vor und zurück. Der Clou ist, dass sich beide Hüften rhythmisch miteinander bewegen und somit neue Reize entstehen.

Der Mann setzt sich in den Schneidersitz. Die Frau setzt sich auf seinen Schoß und schlingt ihre Beine um seine Hüften. Sobald er in sie eingedrungen ist, schließen beide ihre Arme umeinander und bewegen sich langsam und intensiv vor und zurück.

Tipp für noch mehr Verbundenheit : In der Lotus-Stellung kann man sich zwar fest umarmen, sich aber auch tief in die Augen schauen und liebevoll küssen. Diese zwei Parameter sorgen für deutlich mehr Intimität beim Sex und sind häufig verantwortlich dafür, dass es sich wie eine romantische Verschmelzung von Körpern und Seelen anfühlt.

Sex ist so vielseitig wie die menschlichen Emotionen und Motivationen selbst: Manchmal will man sich hingebungsvoll lieben, lasziv verwöhnen oder animalisch in den Laken wälzen. Mit diversen Sexstellungen kann man mit seinem Treiben eine Richtung einschlagen, die genau zeigt, was man in diesem Moment will und braucht.

Abwechslung in langjähriger Partnerschaften, Lust auf erotische Experimente oder ganz besondere Stimuli: Besondere Sexstellungen sind erlesene Wege zum explosiven Ziel.