Von wegen 20 Zentimeter - So lang ist der Penis im Durchschnitt

Ist mein Penis zu kurz oder liegt er noch im Durchschnitt? Eine Frage, die sich viele Männer (insgeheim) stellen. Millionen Menschen rätseln über die durchschnittliche Penisgröße, Studien geben Antworten. Wo liegen die Deutschen, stimmt es, dass der Penis im Laufe der Jahre immer länger wird und was haben Umwelteinflüsse mit der Penisgröße zu tun? TAG24 klärt auf.

Schnell stellen sich Fragen wie: "Wo liegt eigentlich die durchschnittliche Penisgröße und bin ich ausreichend gut bestückt?" Der Vergleich mit Pornos führt überwiegend zu großer Verunsicherung, dabei repräsentieren diese Herren der Schöpfung in keinster Weise den gängigen Standard.

Diese Analyse ist bereits einige Jahre her, zeigt aber dennoch sehr anschaulich, wie sehr sich der Durchschnittspenis von Region zu Region unterscheidet.

Besonders Letzteres ist richtige Männersache: der Penisvergleich. Ob Porno oder der Ex der Partnerin bzw. des Partners - der Penis steht gerne im Fokus der Gedankenwelt. Unsicherheit vs. Zufriedenheit steht und fällt oft mit der durchschnittlichen Penisgröße.

Viele Umfragen bestätigen, dass den meisten Frauen die Penislänge nicht so wichtig ist. Viel wichtiger scheint zu sein, was Mann damit kann. Dennoch ist der Penis immer wieder Bestandteil vieler Gespräche, Mythen und Vergleiche.

Da es in der Vergangenheit vermehrt zu verfälschten Studienergebnissen kam, wurden für diese Auswertung verschiedene Voraussetzungen festgelegt. Hierzu zählten:

Auch Wissenschaftler um David Vaele vom britischen King's College in London werteten die Daten von circa 20 unterschiedlichen Studien zu diesem Thema aus und veröffentlichten ihre Ergebnisse im Fachjournal BJU International . In dieser wissenschaftlichen Arbeit wurden Penislänge und -umfang von rund 20.000 Männern festgehalten.

Diese Forschungsarbeit ergab, dass Penisse in den vergangenen 30 Jahren um circa 24 Prozent wuchsen.

Durch Veränderungen des Hormonspiegels in der Pubertät beginnt der Penis auf seine erwachsene Größe zu wachsen. Umwelteinflüsse wie Pestizide in Hygieneprodukten und Lebensmitteln können Gründe dafür sein, weshalb Penisse immer größer werden.

4. Zieht das Band jetzt über die Oberseite des Penis bis zum Schaft - bis zum Punkt, an dem die Intimbehaarung beginnt.

3. Das eine Ende des Maßbandes wird nun an der Spitze des Penis positioniert.

Männer scheinen deutlich härter mit ihrer Penislänge ins Gericht zu gehen, als Frauen es tun. Obwohl Frauen überwiegend mit der Penisgröße ihrer Partner zufrieden sind, empfinden Männer ihren "besten Freund" häufig als zu klein. Liegen Männer im oder über dem Durchschnitt, kann das dem Ego also enorm guttun.

Aber: Die durchschnittliche Penisgröße soll lediglich aufzeigen, in welchem Rahmen sich der Durchschnittsdeutsche befindet. Trotz leichter Abweichungen gelten auch Penisse um die zehn Zentimeter im schlaffen Zustand als völlig normal.

Und fragt man verschiedene Leute nach ihrer persönlichen Meinung, so würde der Großteil ganz sicher zustimmen. Schließlich misst sich guter Sex nicht an der Penisgröße, sondern an der Leidenschaft für- und miteinander.