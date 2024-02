9 erogene Zonen, die Männer in Ekstase versetzen

Erogene Zonen sind deshalb so empfänglich für taktile Stimuli, weil sie eine vergleichsweise hohe Dichte an Nervenenden besitzen. Allein deshalb kann man sie nutzen, um die Lust eines Mannes auf ein Niveau zu befördern, das den Weg zu leidenschaftlichem Sex ebnet.

Die Zungenspitze kann an der Ohrmuschel entlangfahren oder Zähne und Lippen am Ohrläppchen knabbern. Akustische Reize des lustvollen Atems oder versaute Worte können diesen Lustmoment intensivieren.

Ohrläppchen knabbern ist hinreichend bekannt und auch zielführend, wenn man auf den eigenen Speichelfluss achtet. Denn zu viel Speichel kann schnell zu einem Erotikkiller werden. Der Clou an den Ohren und den Ohrläppchen ist der doppelte Stimulus. Denn: Sowohl der taktile als auch der akustische Reiz am Ohr kann das Blut zum Kochen bringen.

Sanfte Lippen- und Zungenspiele am Hals oder der Reiz des Nackens mit der Nasenspitze können zarte Stimulationen auslösen und Männer betören. Möchte man seine Finger mitspielen lassen, kann man seine Fingerspitzen seitlich vom Unterkiefer abwärts gleiten lassen und die Halspartie zart streicheln. Der leidenschaftliche Griff in den Nacken kann hingegen das Küssen intensivieren und die eigene Lust nonverbal kommunizieren.

Zungen- und Lippenspiele am Bauch und an der Gürtellinie suggerieren vielen Männern einen bevorstehenden Blowjob - allein deshalb ist der Bauch wohl eine erogene Zone des Mannes. Legt man auf dem Weg nach unten, zu seinem besten Stück, hier noch einen sinnlichen Zwischenstopp ein, wird er vor Lust fast explodieren.

So oder so: Man sollte stets auf seine Körpersprache achten - besonders, wenn der Mann noch keine Erfahrungen mit analer Stimulation gemacht hat. Zuckt er zusammen und verkrampft, sollte man sich schnell wieder jenen Lustpunkten zuwenden, die für elektrisierende Momente gesorgt haben. Genießt er den Damm-Stimulus, kann der Blowjob gerne noch warten.

Die wohl intimste Stelle eines Mannes ist seine Leistengegend. Denn sie hält so einige erogene Zonen bereit. Finger, Lippen und Zunge können an vier überaus sensiblen Stellen für wollüstige Augenblicke sorgen.

Ihr fragt Euch, was einen Blowjob unvergesslich macht? TAG24 hat die Antwort: So funktioniert der perfekte Blowjob!

Während man rücklings auf einem Mann reitet und der Mann den reizvollen Rücken sowie die sinnlichen Bewegungen des Pos bestaunt, kann man seine Fußknöchel umgreifen und so noch weitere erlesene Reize setzen. Allein wegen der Sensibilität der Fußknöchel sind Fesselspielchen so unglaublich feurig - auch für Männer.

Zwischen Po und Taille liegt eine weitere erogene Zone beim Mann. Hier zentralisieren sich Wirbelsäule, Steißbein und Nerven und bilden einen beliebten Hotspot für ein prickelndes Vorspiel.

Was bietet sich am unteren Rücken besser an als eine Massage? Betörender Druck der Hände und Finger werden seinen Po schon bald schwingen lassen - ein deutliches Zeichen für pure Erregung. Aber auch während des Sex sind Berührungen an diesem Lustpunkt herzlich willkommen, denn sie können das Liebesspiel intensivieren.