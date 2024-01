Ist Sex am Arbeitsplatz ein Kündigungsgrund?

Fahrstuhl, Teeküche, Konferenzraum oder der eigene Schreibtisch: Sex am Arbeitsplatz ist eine heiße Fantasie vieler Menschen. Kein Wunder also, wenn man sich seinen lüsternen Trieben hingeben möchte. Muss man dann mit einer Kündigung rechnen? TAG24 gibt Antworten.

Sobald man sympathisiert, entstehen auch Gelüste. Gelüste, denen man zuweilen auch am Arbeitsplatz nachgehen will. Nicht nur, weil man nicht bis zum Feierabend warten möchte, sondern auch weil Sex am Arbeitsplatz eine verruchte Angelegenheit ist, die einem den Arbeitstag sehr versüßen kann.

Manchmal führt das zu einer Liebe am Arbeitsplatz und zwei Menchen aus dem Kollegium in eine Beziehung. Doch ob Partnerschaft oder heiße Affäre:

In den Pausen rechtfertigt Sex am Arbeitsplatz jedoch ebenfalls eine Abmahnung. Begründet wird es mit der "Störung der betrieblichen Ordnung" und der Tatsache, dass Pausen dazu dienen, sich zu erholen und nicht zu verausgaben.

Kollegen arbeiten nicht nur zusammen, sondern genießen auch hin und wieder eine Afterwork-Party gemeinsam, sehen sich auf Weihnachtsfeiern und Sommerfesten oder genießt die Mittagspausen an einem Tisch. Die Folgen sind häufig verschmitzte Blicke, zweideutige Anspielungen, versaute Textnachrichten und heimliche Berührungen.

Man bleibt aber standhaft, lässt sich nicht zu Sex während der Arbeitszeit hinreißen und verschiebt die Liaison in den Feierabend. Sobald man allein im Büro ist, fällt man ungehemmt übereinander her und lebt seine Lust auf dem Konferenztisch aus. Man wiegt sich in Sicherheit, denn dieser Sex am Arbeitsplatz dürfte ja erlaubt sein. Schließlich ist der Feierabend Freizeit - richtig?

Falsch. Wird man durch Reinigungspersonal, Kollegen, Vorgesetzte oder Überwachungskameras überführt, droht eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung. Begründet werden sie mit "missbräuchlicher Verwendung der Arbeitsstätte". Darüber hinaus verletzten Arbeitnehmer ihre arbeitsvertraglichen Pflichten, wenn sie sich dem Liebesspiel am Arbeitsplatz hingeben.