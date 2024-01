Masturdating: Warum dieser Trend für mehr Selbstliebe im (Sex-)Leben sorgt

Was das genau bringt und wie man ein (heißes) Masturdates planen und umsetzen kann, das erfahrt Ihr im Folgenden.

Bevor das Kopfkino zu vorschnell anspringt und man sich schon in einer skurrilen Dating-Situation sieht, in der man neben seinem Date sitzt und es sich selbst besorgt, kommt hier die Aufklärung:

Für mehr Zufriedenheit im Leben muss man mit sich selbst im Reinen sein. © 123RF/Vadymvdrobot

Ob Single oder vergeben: Wichtig ist, dass man tiefe innere Zufriedenheit verspürt und seine eigenen Bedürfnisse nicht unter die einer anderen Person stellt.

Um sich in Selbstreflexion zu üben und mehr Dinge tut, die einem mental und körperlich guttun, kann Masturdating enorm hilfreich sein. Denn sobald man sich ausgiebig damit beschäftigt, was einen selbst glücklich und ausgelassen stimmt, schlägt man schon mal die richtige Richtung ein.

Folgende Fragen an sich selbst können dabei helfen, mehr Selbstliebe und Achtsamkeit in sein Leben zu bringen:

Welche Aktivitäten machen mir Freude?

Was tut mir gut?

Wie komme ich am besten zur Ruhe?

Wie fühle ich mich in diesem Augenblick?

Wie fühle ich mich eigentlich mit mir alleine?

Was wünsche ich mir für mich und mein Leben?

Sinn und Zweck des Ganzen ist es, ehrlich zu sich selbst zu sein und möglicherweise sogar wertvolle Dinge über sich zu lernen. Sobald man weiß, was man will und braucht, weiß man auch genauer, was man von seinem (zukünftigen) Schatz erwartet.

Masturdating ist also in erster Linie ein Date mit sich selbst, dass zu mehr Selbstreflexion anregt, um mehr Selbstliebe zu empfinden.

Aber kurz zurück zur Masturbation:

Sie steht zwar, trotz der etwas irreführenden Namensgebung, nicht im Fokus, ist aber ein willkommener Dating-Partner für mehr Selbstliebe im Leben. Wie man sie perfekt in sein Masturdate integrieren kann, erfahrt Ihr jetzt.