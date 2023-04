Sexualität im Alter: Infos und Sextipps für mehr Spaß im Bett

Sex hebt die Lebensqualität, steigert die Lebensfreude und ist sogar gesund. Auch Sex im Alter ist ein elementarer Lebensbestandteil. Vitalisierende Energie, sexuelle Lust und partnerschaftliche Zusammengehörigkeit werden nicht nur von jungen Menschen mit Sex in Verbindung gebracht.

Welche Probleme das sind und wie Sex im Alter durchaus unbeschwert genossen werden kann, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Viele Menschen gehen davon aus, dass ältere Personen kein Interesse mehr an Sex hegen. Der Spruch "Essen ist der Sex des Alters" ist nicht nur oberflächlich, sondern auch falsch.

Dass sie ihre Sexualität mit Anbruch der Menopause also vollends an den Nagel hängen, ist ein gedanklicher Trugschluss.

Besonders Männern mit einer wesentlich jüngeren Frau wird ein reges Sexualleben zugesprochen - die Lust erlebt noch mal ein ordentliches Hoch. Auch Frauen während oder nach den Wechseljahren bekunden durchaus Interesse an sexueller Aktivität.

Viele junge Menschen können - oder wollen - sich ein Sexleben jenseits der 60 Jahre nicht vorstellen. Die Haut wirft Falten, das Gewebe ist weich, die Figur hat die beste Zeit hinter sich und liebestolle Senioren passen nicht zu Erotik und Sinnlichkeit: so das verbreitete Bild. Aber dem ist nicht so, denn das Thema Sex im Alter unterliegt vielen Irrglauben.

Mit zunehmendem Alter kann es durchaus etwas länger dauern, bis die gewünschte Standfestigkeit beim Mann erreicht ist. Daher ist es ratsam, sich ausreichend Zeit für das Vorspiel zu nehmen. Die Orgasmusfähigkeit ist hingegen in höherem Alter nicht beeinträchtigt - was junge Männer jetzt sicherlich beruhigen dürfte.

Besonders im hohen Alter sind Senioren häufig durch Gelenkbeschwerden oder andere körperliche Schmerzen in ihrem Alltag eingeschränkt. Diese Schmerzen lassen auch die Lust auf sexuelle Aktivität drastisch sinken.

Übrigens: Eine Harninkontinenz betrifft nicht nur Frauen, die einst ein Kind zur Welt brachten. Bedauerlicherweise kann es wirklich jede Frau im Alter treffen - Beckenbodentraining in jungen Jahren kann dem vorbeugen.

Eine Krebserkrankung ist für jede Partnerschaft eine Zerreißprobe - unabhängig vom Alter. Muss sich ein Partner einer Krebsoperation oder einer Strahlentherapie unterziehen, ist der Körper zunächst ausgezehrt und muss sich erholen. An Sex denken die meisten Betroffenen dann vorerst gar nicht mehr. Das hat natürlich auch psychologische Hintergründe, denn man erfährt am eigenen Leib, wie vergänglich das Leben ist.

Zudem regt Sex die Durchblutung an, fordert das Herz-Kreislauf-System und sorgt für Bewegung - auch gesundheitlich kann man also von Sex im Alter profitieren.

Senioren setzen sich weit seltener dem Druck aus, einen Orgasmus zu bekommen oder die Partnerin schnellstmöglich zum Höhepunkt zu bringen, als noch in jungen Jahren. Denn das Wohlbefinden und die Nähe zueinander stehen nun deutlich mehr im Fokus als körperliche Spitzenleistungen.

Im Vergleich zu Sex im Teenager- und (jungen) Erwachsenenalter hat der Sex im Alter wesentliche Vorteile. Denn man muss sich keine Gedanken mehr um die Verhütung machen und bestimmte psychische Belastungen (Leistungsdruck, beruflicher Stress, familiäre Verpflichtungen etc.) fallen weg.

Für Sex im Alter gibt es kein Patentrezept. Jeder Senior und jede Seniorin muss für sich selbst herausfinden und entscheiden, was er oder sie braucht, um sexuell erfüllt durch den Lebensabend zu gehen. Kommunikation und Offenheit sind zudem wichtige Parameter in einer Beziehung, die schnell Aufschluss über das gewünschte Liebesleben geben können - sowohl bei jungen als auch bei älteren Menschen.

Eine sehr wichtige Voraussetzung für ein flammendes Sexualleben ist der Abbau von Schamgefühl - besonders was den eigenen Körper betrifft. Ja, die Haut ist faltiger als früher. Ja, das Gewebe ist weicher als früher. Und ja, man ist auch nicht mehr so schlank wie früher. Aber Leistungszwänge und Scham sind kontraproduktiv und stehen dem "kopflosen Vergnügen" nur im Weg. Hört man auf sein Körpergefühl, lässt sich auf seinen Partner/seine Partnerin ein und sich selbst fallen, wird der Sex im Alter zum erlesenen Erlebnis aller Sinne!

Sofern es zu Potenzproblemen bei Männern oder zu schmerzhafter Scheidentrockenheit bei Frauen kommt, können therapeutische und/oder medizinische Behandlungen helfen. Bei schwerwiegenden Potenzproblemen sind Potenzmittel grundsätzlich sehr effektiv. Aber auch Sexspielzeug ist einen Versuch wert, denn so kann das Sexleben aufregender gestaltet werden. In manchen Fällen reichen diese neuen Reize aus, um wieder richtig in Fahrt zu kommen.