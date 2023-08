Spaß trotz Mikropenis: Tipps für mehr Würze

Kommt es wirklich primär auf die Größe an? © 123RF/snezhana12

Der erigierte Penis eines Mannes ist das Phallus-Symbol für Kraft und Fruchtbarkeit. Kein Wunder also, dass die Männerwelt ihre Maskulinität über die Länge und den Umfang ihres besten Stückes definieren.

Und auch die Bezeichnung "bestes Stück" zeigt deutlich auf, wie wichtig der Penis für das männliche Ego ist. Hat Mann einen großen Penis, ist er oft selbstbewusster, als Geschlechtsgenossen mit weit weniger Güte von Mutter Natur. Ob groß, normal oder klein: Der Penis ist für einen Mann eine elementare Größe in seinem Leben.

Aber was genau ist eigentlich normal?

Die durchschnittliche Penislänge bei deutschen Männern liegt bei 14,52 Zentimetern im erigierten Zustand.

Ein solches Maß sind sowohl Frauen als auch Männer nahezu gewohnt. Was geschieht also, wenn der Phallus des Liebsten nur fünf oder gar drei Zentimeter aufweist? Kann man(n) mit einem sogenannten Mikropenis überhaupt Spaß im Bett haben?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, was es mit einem Mikropenis auf sich hat, wie (betroffene) Männer und Frauen mit dem "kleinen Freund" umgehen sollten und was nötig ist, um es im Bett ordentlich krachen zu lassen.

