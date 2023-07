Sperma schlucken ist gesund - stimmt das oder nicht?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Vorteile es hat, Sperma zu schlucken, welche Risiken aber auch damit verbunden sind und ob das milchige Ejakulat wirklich ein Eiweiß-Kick ist.

In der sexuellen Praxis stehen zwar wissenschaftliche Studienergebnisse nicht unbedingt im Fokus, aber es zeigte sich, dass Sperma schlucken einen nachweislich positiven Effekt auf den Körper hat. Neugierig, welche das sind?

Früher oder später kommt der Zeitpunkt, an dem man sich entscheiden muss, wie Er kommt - ob im Mund oder doch lieber nicht. Viele Menschen haben dazu eine festgelegte Meinung, andere machen es hingegen von Stimmung und Mann abhängig.

Zerlegt man das Ejakulat in seine Bestandteile, wird schnell deutlich, dass Sperma nicht der bestmögliche Eiweißlieferant ist.

Ja, Sperma enthält Eiweiß. In 100 Gramm Sperma sind etwa fünf Gramm Eiweiß enthalten. Man muss sich aber nicht für die "Gesundheit und Fitness" dazu überreden lassen, Sperma zu schlucken. Denn in einem Esslöffel Naturjoghurt ist etwa derselbe Proteingehalt enthalten und es schmeckt deutlich neutraler.

Die Frage, wie viel Sperma man schlucken muss, um einen Effekt zu bemerken, bleibt an dieser Stelle leider unbeantwortet.

Grund genug für einen Blowjob mit Happy End! So bleiben die Zellen im Körper länger jung, was uns einen schönen Teint und ein frisches Aussehen schenken soll.

Tatsächlich fanden österreichische Forscher in einer Studie über die Gesundheitsförderung von Spermidin (Hinweis: englischsprachige Quelle) heraus, dass es bei der Reparatur von Zellen hilft. Mit steigendem Alter sinkt die Konzentration des körpereigenen Spermidin.

Wer schluckt, bleibt also länger jung, gesund und frisch - so zumindest die Theorie.

Jungbrunnen-Tipp: Bevor man sich, in der Hoffnung langsamer zu altern, zum Sperma Schlucken zwingt, kann man auch zu Grapefruits, Weizenkeimen und Soja greifen. Denn auch hier ist vergleichsweise viel Spermidin enthalten.

Stumpfes, glanzloses Haar? Teure Shampoos, Conditioner, Haarmasken und Co. sollen nicht ansatzweise so effektiv sein, wie das männliche Ejakulat. Die darin enthaltenden Proteine geben dem Haar wieder Kraft und Fülle. Sperma schlucken kann also zu einer verführerischen Löwenmähne verhelfen.

Auch hier gilt: Über die Menge und Dauer dieser "Haarkur" kann jedoch nur spekuliert werden - hier ist man zu Selbstversuchen aufgefordert.