Spektakuläre Apnoetauchen-Weltrekorde: Wer hält am längsten die Luft an?

Überragende Leistungen kann man in allen Sportarten erwarten. Buchstäblich atemberaubend ist das Apnoetauchen. Weltrekorde gibt es in dieser Disziplin einige.

Will man im Apnoetauchen Rekorde brechen, kann also man zwischen mehreren Disziplinen entscheiden. Überwacht werden die jeweiligen Rekorde und Rekordversuche dann unter anderem von der AIDA (International Association for the Development of Apnea).

Für folgende aktuelle Weltrekorde (Stand: Juli 2024) bedarf es den Taucherinnen und Tauchern nur eines Atemzugs.