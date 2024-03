22.03.2024 12:19 16.759 Sie ist doppelt so groß wie die Schweiz: Das ist die größte Stadt der Welt

Von Jenny Hochmuth

Weißt Du, wo die größte Stadt der Welt liegt? Erfahre mehr über das pulsierende Leben dieser gigantischen Metropole. Weitere unglaubliche Spitzenleistungen unter "Naturrekorde". Inhaltsverzeichnis Chongqing ist die größte Stadt der Welt

Welche Stadt hat die meisten Einwohner? Chongqing ist die größte Stadt der Welt Am Ende des Huaying-Berges befindet sich die Millionen-Metropole. © 123RF / 4045qd Mit fast 82.000 Quadratkilometern ist Chongqing flächenmäßig die größte Stadt der Welt. Die Metropole mit fast 32 Millionen Einwohnern liegt im Südwesten Chinas. Dabei gibt es gleich mehrere Besonderheiten, die die Stadt so interessant machen: Die Lage von Chongqing ist unglaublich einzigartig. So liegt sie einerseits am Zusammenfluss der Flüsse Yangtse und Jialing und andererseits ist sie umgeben von Bergen und Schluchten. Dadurch ist sie auch als "Bergstadt" bekannt geworden. Außerdem kommt eine kulinarische Spezialität aus Chongqing, welche mittlerweile sogar in ganz China zu einer Delikatesse geworden ist: der Hotpot. Der sogenannte Feuertopf ist ein Topf mit scharf gewürzter Brühe, in dem unter anderem Fleisch und Fisch, Tofu aber auch Gemüse gekocht wird. Insgesamt gewinnt die Stadt mit 38 Bezirken und Kreisen an immer mehr Beliebtheit und ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Gegenwärtig sollen jedes Jahr in etwa 500.000 Menschen zuziehen. Welche Stadt hat die meisten Einwohner? In Tokyo treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Ein Grund, der die Stadt so interessant macht. © 123RF / deepbluero Auch die größte Stadt, gemessen an der Einwohnerzahl, liegt in Asien. Mit über 38 Millionen Einwohnern geht dieser Titel an Tokio. Genau genommen ist damit der Ballungsraum Tokio-Yokohama gemeint, welche aus den sogenannten Präfekturen Tokio (mit 23 Stadtbezirken), Saitama, Kanagawa und Chiba bestehen. Fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung Japans darf dieses Gebiet sein Zuhause nennen. Eine Präfektur deckt verschiedene Regionen ab und verwaltet dort die Städte sowie Gemeinden und Bezirke. Der größte Baum der Welt: Zweimal so schwer wie das größte Passagierflugzeug Weltgrößter Wasserfall hat eine Fallhöhe von fast 1000 Meter und bewegende Geschichte Größtes Land der Welt ist 48-mal größer als Deutschland Wissenswert: Laut Prognosen wird Tokio nicht für immer die Stadt mit den meisten Einwohnern bleiben, da der Trend eher zu einer Abwanderung als zu einer Zuwanderung geht. So sollten bis 2030 rund eine Million Menschen weniger in Tokio leben. Fazit Flächenmäßig ist Chongqing die größte Stadt der Welt. Aufgrund ihrer einzigartigen Lage und kulinarischen Spezialitäten ist sie außerdem ein beliebtes Reiseziel. Im Gegensatz dazu ist Tokio die bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Auch wenn Prognosen darauf hindeuten, dass sich dies bis 2030 ändern könnte, bleibt die kulturelle Vielfalt sicher noch lange erhalten und die Stadt somit noch lange ein Anziehungspunkt für Touristen.



