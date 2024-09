Checkliste und Tipps für die erste eigene Wohnung

In der ganzen Aufregung kann man schnell den Überblick verlieren, welcher Einrichtungsgegenstand jetzt wirklich wichtig ist und was man getrost auch später besorgen kann. Hier kann eine Checkliste ein wahrer Helfer sein und den Einzug in die erste Wohnung um einiges erleichtern.

Besonders in kleinen Wohnungen gibt es häufig eine sogenannte Wohnküche. © 123rf/serezniy

In kaum einem Raum werden so viele Elektrogeräte verwendet wie in der Küche. Aber auch hier gilt, dass nicht jeder das Gleiche benötigt. In Bezug auf diverse Küchenutensilien kann man sich fragen: Koche ich gern (frisch)? Backe ich viel? Esse ich lieber Fertiggerichte? Trinke ich Kaffee?

So kann man relativ schnell herausfinden, welche Gegenstände in der Küche der ersten eigenen Wohnung auf keinen Fall fehlen dürfen.

Zur Grundausstattung einer Küche gehören folgende Dinge:

Kühlschrank

Herd oder einzelne Kochfelder

Backofen und/oder Mikrowelle

Spüle

Küchenschränke

Arbeitsfläche

Essgeschirr (Teller, Tassen, Schüsseln)

Gläser

Besteck

Vorratsdosen

Töpfe und Pfannen

Auflaufform

Küchenmesser und Schneidebretter

Kochlöffel, Suppenkelle und Pfannenwender

Dosenöffner

Wasserkocher

Geschirrtücher

Abwaschlappen und/oder Spülschwämme

Mülleimer.

Je nach Vorlieben dürfen bei manchen aber auch das Nudelsieb, die Knoblauchpresse, ein Mixer, eine Kaffeemaschine, der Toaster oder ein Gewürzregal nicht fehlen.