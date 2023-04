Kleine Küche einrichten: 10 Tipps, um wenig Raum richtig zu nutzen

Selbst in dem kleinsten Raum kann man Funktionalität und Stil verbinden. Wenn man eine kleine Küche einrichtet, muss man also keine Abstriche machen. Worauf Du achten solltest, das erfährst Du im Anschluss.

Weniger ist mehr!

Wer nur wenig Stauraum, also eine kleine Küche hat, der sollte gründlich aussortieren. Braucht man 10 verschiedene Kaffeetassen, zwei verschiedene Besteck-Sets und 12 Schüsseln? In den meisten Fällen reicht auch weniger. Verabschiede Dich also von Dingen, die Du nicht brauchst und behalte nur das, was einen Nutzen oder Wert für Dich hat. Tipps zum Aufräumen mit System liefert beispielsweise die Methode von Marie Kondo.

Außerdem solltest Du versuchen jeden freien Platz zu nutzen und zusätzlichen Stauraum schaffen.

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Hängestangen und Organisationssysteme für die Innenseite der Schranktüren. Außerdem gibt es Ablageregale, welche man in die Schrankfächer stellen kann, um mehr Fläche zu schaffen. So kann man beispielsweise ganz einfach verschiedenes Geschirr organisieren. Eine ähnliche Lösung für mehr Ordnung bieten Teleskopschubladen, welche man mit wenig Aufwand in eine fertige Küche integrieren kann.