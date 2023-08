Ein Wohnzimmer gemütlich einrichten: Mit diesen Tipps wird's kuschelig

Mit dem richtigen Know-how kann man jedes Wohnzimmer gemütlich einrichten. Die besten Tipps für maximale Gemütlichkeit gibt's auf TAG24.

Von Nele Fischer

Neue Wohnung und Du willst das neue Wohnzimmer gemütlich einrichten? Oder bist Du auf der Suche nach Abwechslung und Inspiration, mit der Du ein kühles Wohnzimmer gemütlicher machen kannst? Dann lies gerne weiter.

Mit hellen Farben, weichen Textilien, Naturtönen und dezenter Dekoration kann man ein Wohnzimmer gemütlich einrichten. © 123RF/bialasiewicz Das Wohnzimmer ist Dreh- und Angelpunkt vieler Wohnungen. Es ist der Platz, wo sich die Familie am Ende des Tages zusammenfindet und wenn auch nur, um sein eigenes Ding zu machen. Daher sollte es nicht nur funktional und praktisch sein, sondern auch Komfort bieten und zum Verweilen einladen. Diese Wohlfühloase schafft man, indem man sich grundlegend erst mal für einen Stil entscheidet. Soll es minimalistisch oder prunkvoll, modern oder retro, skandinavisch oder rustikal oder etwas ganz anderes werden? In der Regel passiert das schon intuitiv, da man sich nach seinem Geschmack für Ausstattung entscheidet. Passe außerdem das Wohnzimmer an Umstände und Ansprüche an, sodass es die richtigen Funktionen erfüllt. Das heimelige Reich eines Musikers oder einer Musikerin sieht dabei vermutlich anders aus als ein Familienwohnzimmer. Der eine setzt auf Hightech-Entertainment-Ausstattung, ein anderer entspannt lieber in technikfreien Zonen. Ob großes Wohnreich oder kleine Stube - wie man ein Wohnzimmer gemütlich einrichten kann, erklärt TAG24 mit passenden Tipps. Weitere Gestaltungsideen für die Wohnung und Lösungen zu Platzproblemen findest Du übrigens im Einrichtungsratgeber.

Infos für Schnellleser: Entscheide Dich für gemütliche Farben wie Naturtöne oder ein warmes Orange. Andere Farben sind aber ebenfalls möglich.

Achte auf proportionale Möbel. Kleine Teile gehen in großen Räumen ebenso unter wie klobige Möbel in kleinen Räumen erschlagen.

Setze auf kuschelige Textilien: Weiche Kissen, flauschige Decken, Vorhänge sowie Teppiche und Felle sorgen für heimelige Wärme.

Vergiss nicht, die passende Beleuchtung zu wählen.

Wie kann man sein Wohnzimmer gemütlich machen?

Die gemütliche Gestaltung des Wohnzimmers ist intuitiv und abhängig vom eigenen Geschmack. Allerdings gibt es einige Tipps, die die Einrichtung von bequemen und harmonischen Wohnräumen einfacher machen und vor Einrichtungsfehlern bewahren. So kann man sowohl bei der Auswahl der Möbel als auch beim Gestalten des Raumes daneben liegen.

Einladende Wohnzimmer-Farben

Die Farbauswahl ist immer Geschmacksfrage. Das heißt, eigene Vorlieben gehen vor. Wichtig ist schließlich, dass es Dir und den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen gefällt. Allerdings sollte man dennoch nicht unbedingt einfach seine Lieblingsfarbe an die Wand hauen, denn Farben haben unterschiedliche Wirkungen. Während einige Farben anregend und stimulierend sind, gibt es auch beruhigende Farben. Gemütliche Wohnzimmer-Farben sind in der Regel eher warme Farben. Häufig gewählte Wandfarben sind daher Orange, ein rustikales Braun, Beige oder Creme. Andere Trendfarben für das Wohnzimmer sind Gelb, aktivierendes Rot, Rosa, Grün, Blau, Lila, Grau, Weiß oder sogar Schwarz.

Mit Naturtönen und Holzmöbeln kann man sein Wohnzimmer gemütlich gestalten. © 123RF/thevisual

Vor allem in größeren Zimmern darf es auch ein dunklerer Grün- oder Blauton sein. Insbesondere kalte Farben eignen sich, um sie mit anderen Farben zu kombinieren und warme Akzente zu setzen. Sehr kräftige und knallige Farben sollten nur für Akzente verwendet werden. Auf Holz im Wohnzimmer setzen Vor allem eine Sache macht das Wohnzimmer gemütlich: Holz. Ob ganze Möbelstücke oder kleine Akzente hier und da - Holz sorgt für ein harmonisches Ambiente. Das gilt generell für warme Akzente aus Naturtönen und natürlichen Materialien. Wichtig ist dabei, nicht zu viele verschiedene Holzarten zu verwenden, die den Raum schnell unruhig wirken lassen können. Beachten sollte man zudem, dass verschiedene Wandfarben sowie die Möbelstücke miteinander harmonieren.

Mit der richtigen Ausstattung sein Wohnzimmer gemütlich einrichten

Essenziell in einem gemütlichen Wohnzimmer sind ausreichend und gemütliche Sitzmöbel zum Fläzen. Ob ein Schlaf- oder Ecksofa, eine ganze Wohnlandschaft, oder eine Garnitur aus Lesesessel und Bodenkissen - das hängt von der Größe und der Funktion des Raumes ab. Wichtig ist bei der Auswahl jedoch vor allem, dass diese tatsächlich gemütlich sind und zum Verweilen einladen. Probesitzen und -liegen sind beim Kauf neuer Möbel nicht zu unterschätzen. Vielleicht hast Du auch kleine Nischen oder breite Fensterbretter, die kuschelig ausgelegt werden können. Je nach Platz und Bedarf dienen Couch- oder kleine Beistelltische als Ablagefläche sowie passende Schrankwände, Regale und Sideboards nicht nur als Stauraum, sondern auch als Blickfänger oder praktische Raumteiler.

Pflanzen, Regale und andere Möbelstücke können in großen Wohnzimmern als Raumteiler dienen. © 123rf/serezniy

Was ansonsten im Wohnzimmer nicht fehlen darf, ist abhängig von den bewohnenden Personen. Bücherwürmer entspannen in kuscheliger Leseecke oder auf dem Sessel vor der Heimbibliothek, andere entspannen am besten zwischen Konsolen und Fernseher. Gesellige Menschen profitieren vom Platz am großen Esstisch bei Spieleabenden, während Familien freien Platz und Teppichboden für spielende Kinder einplanen sollten.

Tipp: Mit einem Fernseher hat man heute auch keinen dunklen Kasten mehr im Wohnzimmer stehen, sondern man kann ihn als kunstvolles Bild an der Wand tarnen.

Die richtige Beleuchtung im Wohnzimmer

Nicht zu unterschätzen bei der Einrichtung ist die Beleuchtung. Glaube nicht, dass es mit einer einfachen Deckenlampe getan ist. Richtige Beleuchtung ist situationsabhängig und trägt stark zu behaglicher Stimmung bei. Wichtig ist daher eine Mischung aus direktem und indirektem Licht - im Idealfall sogar dimmbarer Leuchten. Mit einer einzigen, aber hellen Lampe ist die Gemütlichkeit dahin. Am besten kombiniert man Steh-, Decken- und Tischleuchten sowie Leselampen.

Wie man Wohnzimmer-Möbel platzieren sollte

Die bequemen Möbel gilt es nun richtig zu platzieren. Hat man viel Platz, kann man den Raum je nach Funktion grob in Zonen einteilen. Dient das Wohnzimmer beispielsweise ebenfalls als Esszimmer, Hobbyecke oder Platz für die Kinder zum Toben, können Raumteiler helfen. Regale, hohe Möbelstücke (oder ihre Lehnen) oder Pflanzen können bestimmte Raumecken abgrenzen und sie einladender und im großen Zimmer weniger verloren aussehen lassen. Auch Teppiche können diese Bereiche abgrenzen. Generell lassen nah beieinander und zu Möbelgruppen platzierte Möbel das Zimmer intimer und heimeliger wirken. Dennoch sollte man sich immer noch frei bewegen können und keinen Hindernislauf vollziehen müssen. Gerade in sehr großen Wohnzimmern lohnt es sich außerdem, speziell die Sitzmöbel nicht an die Wand, sondern mitten ins Zimmer zu stellen.

Sessel, kleine Hocker und Co. können in richtiger Position für kommunikative Stimmung im gemütlichen Wohnzimmer sorgen. © 123RF/bialasiewicz

Sitzgruppen aus Couches und Sesseln werden gerne im Rechteck und zueinander gewandt oder einander gegenüber platziert, Eckcouches ermöglichen ebenso kommunikative Situationen. Sessel sind noch flexibler, da man sie zu einem Sofa wenden, aber auch zum Fernseher ausrichten kann. Dieser sollte bestenfalls mit dem Rücken zur Wand oder zumindest seitlich zum Fenster gestellt werden. Zudem sollte er etwa die drei- bis vierfache Höhe des Bildschirms vom Sofa entfernt stehen und etwa einen Meter über dem Boden platziert werden.

Mit guter Ordnung zum gemütlichen Wohnzimmer

Um gemütlich zu wirken, sollte das Wohnzimmer bewohnt aussehen. Das heißt aber nicht, dass überall etwas herumliegen soll und Chaos herrscht. Ist das Sofa mit Briefen, Dokumenten oder sogar Arbeitsmitteln bedeckt, kann man dort nicht gemütlich fläzen - geschweige denn im Chaos entspannen. Um sich auf Dekoration und ästhetische Accessoires zu begrenzen, nutze Stauraum, verwende Kabelsammler, und profitiere von einer Raumteilung. Couch- und Beistelltische sind jedoch dafür da, um sie als Ablage zu verwenden. Ein aktuelles Buch, Zeitschriften oder eine Keksschale machen den Raum zusätzlich viel heimeliger.

Frische Blumen oder Bücher auf dem Couchtisch können das Wohnzimmer gleich viel einladender machen. © 123RF/bialasiewicz

Wohnzimmer einladend dekorieren

Ein Raum voller gemütlicher Möbelstücke ist noch längst kein gemütlicher Raum. Will man ein Wohnzimmer gemütlich einrichten, gehören Deko und Individualität dazu. Nun geht es also an die Feinarbeit. Ein Wundermittel für Extra-Gemütlichkeit sind Wohntextilien: Kissen: Sie sind nicht nur gemütlich, sondern sehen auch komfortabel und wohnlich aus, setzen Farbakzente und lassen sich individuell anordnen. Braucht man Abwechslung, kann man sie einfach durch andersfarbige Kissen ersetzen. Kuschelige (Tages-)Decken: Auch in ihnen kann man sich nicht nur einkuscheln und wärmen. Sie sorgen auch im übertragenen Sinne für mehr Wärme im Raum und lassen das Zimmer - einfach über Sofalehne gehängt - bewohnt und einladend aussehen. Teppiche: Teppiche wärmen ebenfalls, teilen große Räume in Bereiche, und sorgen zusätzlich sogar für eine gute Akustik. Große Teppiche sind dabei harmonischer, sollten allerdings - gerade in kleinen Zimmern - nicht zu riesig gewählt werden. Vorhänge: Ein paar schicke Vorhänge sorgen ebenfalls für gemütliches Flair. Sie setzen Akzente und lassen Fensterwände weniger kühl aussehen. Bei eher kleinen und dunklen Zimmern eignen sich insbesondere helle und leichte Vorhänge, um den Raum nicht zusätzlich erdrückend wirken zu lassen.

Ein Kamin, einander zugewandte Möbel und helle Naturfarben eignen sich, um ein Wohnzimmer gemütlich einzurichten. © 123RF/alfazetchronicles

Auch mit Büchern kann man sein Zuhause gemütlich machen. Eine Bücherwand ist ästhetisch, bietet Platz für Deko und sorgt zusätzlich für eine gute Akustik. Weiterer Luxus, von dem natürlich nicht jeder profitieren kann, wären z. B. ein Kamin oder ein Holzofen. Das sorgt nicht nur für eine kuschelige, gemütliche Temperatur, sondern strahlt stimmungsvolles Licht aus und sorgt auch sonst mit hypnotischem Flackern für wohliges Ambiente. Für alle, die sich nicht ganz so glücklich schätzen dürfen, machen auch schon Kerzen einen Unterschied. Sie schaffen gemütliches Ambiente im Wohnzimmer. Ein Schritt weiter gedacht, sind Duftkerzen nicht nur dekorativ, sondern sorgen auch angezündet für eine erholsame Atmosphäre und verströmen angenehmen Duft. Ebenso eignen sich auch Räucherstäbchen als Dekoration. Kerzen sowie weitere kleine Dekoartikel lassen sich aus ästhetischen Gründen hervorragend gruppieren. Zwei, drei Kerzen, eine Gruppe Mini-Pflanzen oder Bilder schmücken leere Regale oder kahle Wände. Auch Zimmerpflanzen gehören für viele einfach zu gemütlichen Zimmern dazu und machen den Wohnraum lebendig. Die passenden Ideen findest Du übrigens in unserem Zimmerpflanzenratgeber.

Achtung: Die Auswahl der richtigen Zimmerpflanzen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn trockene, absterbende Pflanzen machen ein Wohnzimmer nicht gerade gemütlicher.

Mit diesen Tipps lässt sich ein kleines Wohnzimmer gemütlich einrichten

Möchte man sein kleines Wohnzimmer gemütlich einrichten, gibt es zusätzlich einiges zu beachten. Generell gibt es einige Tricks, mit denen man Räume optisch größer wirken lassen kann. Diese eignen sich natürlich auch für das Wohnzimmer. Bei kleinen Wohnzimmern bieten sich helle Farben wie Weiß, Beige, Creme oder Hellgrau an. Sie sind gemütlich, aber weniger erdrückend als dunkle Farbe. Akzente können dennoch gesetzt werden.

Das Wohnzimmer findet viel Verwendung für Multifunktionsmöbel. Sei es ein modulares oder ein Klappsofa, ein Schlafsofa oder ein Faltsessel - sie alle bieten flexible Sitz- und Liegefläche, zum Teil sogar mit Stauraum. Zusätzliche Hocker oder Couchtische mit Stauraum können ebenfalls praktisch sein.

Verzichte im kleinen Wohnzimmer auf zu klobige Möbel. Auch diese können erdrückend wirken.

Nutze die Wände bis zur Decke.

Dekoriere in kleinen Zimmern nur dezent. Setze dabei auf einige große statt viele kleine Dekoelemente.

Tipps, um ein großes Wohnzimmer gemütlich zu machen

Einzeln stehende Kerzen, Vasen und Pflanzen wirken oft verloren. Mit kleinen Gruppen von Dekoelementen wirkt das Wohnzimmer gleich gemütlicher. © 123RF/followtheflow

Einzelne Möbelstücke können in einem großen Wohnzimmer schnell verloren wirken. Anstatt das Zimmer gemütlich zu machen, lassen sie es kahl, trist und unpersönlich aussehen. Mit ein paar Tricks kann man ein großes Wohnzimmer gemütlich einrichten: Große Zimmer verlangen größere Möbel. Gönne Dir doch beispielsweise eine gemütliche Wohnlandschaft oder einige passende Sessel.

Die großen Sitzmöbel kann man sogar mitten im Raum platzieren. Dadurch wirkt das Zimmer nicht so leer.

Auch durch Raumteiler wirken große Zimmer nicht mehr so weit, unpersönlich und distanziert.

Den Raum strukturieren und gedanklich teilen kann man auch mit über Eck oder nur teilweise gestrichenen Wänden.

Große Teppiche und Vorhänge füllen den Raum und verhindern Spiegelungen im Fenster, die den Raum zusätzlich vergrößern.

Sorge für harmonische Einheitlichkeit im Raum mit einem roten Faden hinsichtlich der verwendeten Farben, Muster und Materialien im Zimmer.

Kleine Deko geht in großen Räumen unter. Greife daher auf große Bilder, Pflanzen oder Gruppen von Deko-Elementen zurück.

Fazit: Viele Möglichkeiten für Gemütlichkeit im Wohnzimmer