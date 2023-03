Pflanzen für das Schlafzimmer: Diese 10 Pflanzen eignen sich bestens

Pflanzen fürs Schlafzimmer: 10 Pflanzen✓ für ein besseres Raumklima✓ und einen erholsamen Schlaf - Tipps und Infos jetzt im Wohnen & Deko-Ratgeber ☆ von TAG24.

Für einen erholsamen Schlaf spielt das Raumklima eine wichtige Rolle. Mit Pflanzen fürs Schlafzimmer sorgst Du für eine bessere Luftqualität. Doch welche Pflanzen sind fürs Schlafzimmer am besten geeignet?

Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sondern können auch die Raumluft beeinflussen. © 123RF/bialasiewicz Mal wieder schlecht geschlafen? Vielleicht liegt es am Kopfkissen oder der falschen Matratze oder aber etwa an der muffigen Luft in Deinem Schlafzimmer. Pflanzen fürs Schlafzimmer sind dahingehend natürlich keine Wundermittel, können sich aber positiv auf die Raumluft auswirken. Denn sie reichern die Luft mit Sauerstoff an, den wir zum Atmen brauchen. Aber nicht nur das: Pflanzen befeuchten die Luft und reinigen sie von Schadstoffen. Schadstoffe sind zum Beispiel in Textilien, Teppichen oder PVC-Böden enthalten und können in die Luft absorbiert werden. Verunreinigte Luft kann die Schleimhäute reizen und Kopfschmerzen, Allergien sowie Asthma hervorrufen. Luftreinigende Pflanzen können die Chemikalien in der Luft binden und sorgen für ein besseres Raumklima. TAG24 zeigt Dir, welche Zimmerpflanzen sich optimal fürs Schlafzimmer eignen.

Die wichtigsten Infos für Schnellleser: Pflanzen können maßgeblich zu einem erholsamen Schlaf beitragen und das Wohlbefinden steigern, da sie CO2 in Sauerstoff umwandeln und Schadstoffe aus der Luft filtern.

Über Teppichböden, PVC-Beläge, in Wandfarben und Textilien können Schadstoffe enthalten sein, die Krankheiten wie Kopfschmerzen, Allergien und Asthma verursachen können.

Für ein besseres Raumklima stehen verschiedene Pflanzen fürs Schlafzimmer zur Auswahl. Diese sind z. B.: Aloe Vera, Bergpalme, Bogenhanf, Drachenbaum, Efeutute, Einblatt, Fensterblatt, Geldbaum, Grünlilie, Orchideen.

Es gibt auch Pflanzen, die fürs Schlafzimmer ungeeignet sind. Birkenfeige, Weihnachtsstern und Gummibaum können Allergien hervorrufen. Hyazinthen, Jasmin und Lavendel können wegen ihres starken Geruchs Kopfschmerzen verursachen.

Du solltest Deine Pflanzen richtig pflegen und dabei die Bedürfnisse der Pflanzen berücksichtigen. Dies gilt vor allem fürs richtige Gießen, das Umtopfen und die Wahl des Standorts. Bei Schimmel solltest Du schnell handeln und diesen beseitigen.

Pflanzen fürs Schlafzimmer: 10 Zimmerpflanzen für mehr Wohlbefinden

Bereits 1989 hat die NASA die "Air Clean Studie" veröffentlicht und die Eigenschaften von Pflanzen auf die Luftqualität untersucht. Darin empfiehlt die NASA, mindestens eine Pflanze in einen Raum von neun Quadratmetern aufzustellen. Doch umso mehr Pflanzen Du in Deinem Schlafzimmer aufstellst, umso besser ist die Luftqualität. Im Folgenden werden Dir zehn Pflanzen vorgestellt, die sich positiv auf das Raumklima in Deinem Schlafzimmer auswirken:

1. Aloe Vera

Aloe Vera macht sich nicht nur in der Hautkosmetik gut, sondern zählt auch zu den luftreinigenden Pflanzen fürs Schlafzimmer. © 123RF/fotohelin Aloe Vera, auch "Echte Aloe" oder "Bitterschopf" genannt, wird als Heilpflanze insbesondere für die Hautpflege verwendet. Aloe Vera eignet sich aber auch als Pflanze fürs Schlafzimmer. Denn sie reinigt die Luft von Formaldehyd und produziert Sauerstoff. Die luftreinigende Pflanze speichert in ihren Blättern Wasser, deshalb solltest Du die Erde der Pflanze nicht zu viel gießen. Am besten verwendest Du einen Untertopf. Dem Wasser kannst Du etwa alle zwei Wochen etwas Kakteendünger beigeben. Vermutlich stammt die Aloe Vera ursprünglich von der Arabischen Halbinsel. Rund 250 Arten zählen zu der Gattung Aloe. Da die Aloe Vera viel Licht zum Wachsen braucht, solltest Du sie an einen möglichst hellen Platz in Deinem Schlafzimmer stellen.

2. Bergpalme

Mit Pflanzen fürs Schlafzimmer, wie der Bergpalme, sorgst Du für einen erholsamen Schlaf. © 123rf/detry Auch die Bergpalme (Chamaedorea elegans) filtert vielerlei Schadstoffe und reichert die Luft mit Sauerstoff an. Über die Blattoberfläche ihrer langen Blätter kann die Pflanze auch die Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren. Die Bergpalme stammt ihrem Namen nach aus den Bergen Mexikos und Guatemalas. So bevorzugt die Bergpalme eher kühle Temperaturen von 20 Grad, weshalb sie sich wunderbar als Pflanze fürs Schlafzimmer eignet. Die Bergpalme mag es halbschattig, jedoch ohne direkte Sonneneinstrahlung. Du solltest die Bergpalme im Sommer alle zwei bis drei Tage gießen, im Winter reicht es auch alle zwei Wochen. Die langen Blätter der Bergpalme kannst Du hin und wieder mit einem feuchten Tuch abstauben.

3. Bogenhanf

Der Bogenhanf verträgt auch direkte Sonneneinstrahlung und ist als Pflanze fürs Schlafzimmer geeignet. © 123RF/inuella123 Charakteristisch für den Bogenhanf (Sansevieria) sind seine langen nach oben wachsenden Blätter. Aufgrund der stacheligen Spitze hat Bogenhanf auch den gemeinen Namen "Schwiegermutterzunge" erhalten. Die Blattfasern des Bogenhanfs werden zur Herstellung von Matten und Seilen verwendet. Die Blätter und Wurzeln des Bogenhanfs finden auch Anwendung für medikamentöse Zwecke. Die Pflanze stammt aus Wüstengegenden und verträgt daher auch höhere Temperaturen. Auch der Bogenhanf ist in der Lage, Luft von Giftstoffen zu reinigen und CO2 in frischen Sauerstoff umzuwandeln. Der Bogenhanf benötigt eine nährstoffarme und durchlässige Erde. Zudem solltest Du ihm einen hellen und warmen Standort bieten.

4. Drachenbaum

Drachenbäume sind als Pflanzen fürs Schlafzimmer bestens geeignet und zudem pflegeleicht. © 123RF/AnikaSalsera Der Drachenbaum (Dracaena) hat seinen Namen vom altgriechischen Wort "drákaina" und bedeutet "Drache". Der Name geht auf den roten Pflanzensaft zurück, den der Drachenbaum bildet und giftig ist. Der Drachenbaum ist übrigens kein richtiger Baum, sondern eine baumartige Pflanze, da sein Stamm keine Jahresringe bildet. Als Zimmerpflanze sorgt er für ein gutes Raumklima und bindet auch Schadstoffe aus der Luft. Du solltest den Drachenbaum an einen warmen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung stellen. Der Drachenbaum kommt auch mit weniger Licht aus und ist sehr robust. Achte auch auf ausreichende Luftfeuchtigkeit im Raum. Da der Drachenbaum als giftig einzustufen gilt, solltest Du Haustiere und Kleinkinder von ihm fernhalten.

5. Efeutute

Gieße die Efeutute so, dass die Erde immer schön feucht bleibt, aber keine Staunässe entsteht. So bleibt Dir Deine Pflanze fürs Schlafzimmer möglichst lange erhalten. © 123RF/grumpycowstudios Die Kletterpflanze Efeutute (Epipremnum aureum) ist als Luftreiniger optimal geeignet. Efeutute, auch als "Goldener Efeu" bekannt, macht sich besonders gut, wenn er in Hängetöpfen nach unten oder an der Decke quer durch den Raum wächst. Wegen der nach unten hängenden Blätterpracht gilt die Efeutute auch als "Rapunzel" unter den Grünpflanzen. So filtert die Pflanze nicht nur die Luft von Schadstoffen, sondern verbreitet auch ein gemütliches Dschungel-Feeling in Deinem Schlafzimmer. Alle zwei bis drei Jahre, möglichst im Frühjahr, solltest Du die Efeutute umtopfen.

6. Einblatt

Auch das Einblatt ist eine sehr pflegeleichte Pflanze fürs Schlafzimmer. © 123RF/georgina198 Das Einblatt (Spathiphyllum) hat große grüne Blätter und bildet schöne weiße Blüten. Die Pflanze kann Formaldehyd, Benzol, Xylol und weitere Schadstoffe aus der Luft filtern und trägt somit zu einer besseren Luftqualität bei. Als Pflanze fürs Schlafzimmer eignet sich das Einblatt nicht nur wegen seiner luftreinigenden Funktion, sondern auch wegen seiner geringen Lichtbedürfnisse. Das Einblatt benötigt einen halbschattigen bis schattigen Standort. Da das Einblatt sehr robust ist, kann es auch einen helleren Standort, jedoch ohne direktes Sonnenlicht, vertragen. Gieße das Einblatt mäßig und achte auf genügend Luftfeuchtigkeit. Die Pflanze mag es auch, mit einem kalkarmen Wasser besprüht zu werden.

7. Fensterblatt

Das Fensterblatt zählt zu den geeigneten Pflanzen fürs Schlafzimmer. Da die Pflanze giftig ist, solltest Du aber Haustiere und Kleinkinder von ihr fernhalten. © 123rf/sushytska Ein wunderbares Dschungel-Feeling bringt auch das Fensterblatt (Monstera) mit seinen großen löchrigen Blättern in Deine vier Wände. Doch auch diese Pflanze ist giftig und sollte von Kindern und Haustieren ferngehalten werden. Nichtsdestotrotz wirkt sich das Fensterblatt positiv auf Dein Raumklima aus, indem die Pflanze viel Sauerstoff produziert, die Luftfeuchtigkeit erhöht sowie Staub und Chemikalien aus der Luft filtert. Daher ist das Fensterblatt wunderbar als Pflanze fürs Schlafzimmer geeignet. Die Monstera kann übrigens bis zu drei Metern hoch werden. Es reicht aus, die Monstera alle zwei Wochen zu gießen. Die Erde sollte nährstoffreich und durchlässig sein.

8. Geldbaum

Der Geldbaum ist pflegeleicht und als luftreinigende Pflanze fürs Schlafzimmer geeignet. © 123rf/kladri Als luftreinigende Pflanze bietet sich auch der Geldbaum (Crassula ovata) oder "Pfennigbaum" an. Nach der chinesischen Tradition soll die Pflanze Glück bringen und einen Geldsegen versprechen. Mit seinen gummiartigen Blättern kann der Geldbaum Schadstoffe, wie z. B. den Schadstoff Toluol, der in Lacken und Klebstoffen vorkommt, aus der Luft reinigen. Auch diese Pflanze speichert in ihren Blättern Wasser und sollte vorsichtig gegossen werden. Staunässe solltest Du vermeiden.

Der Geldbaum ist übrigens nicht giftig und daher für Haushalte, in denen Haustiere und Kleinkinder leben, zu empfehlen.

9. Grünlilie

Wegen ihrer luftreinigenden Eigenschaft ist auch die Grünlilie eine der geeigneten Pflanzen fürs Schlafzimmer. © 123RF/tynza Die Grünlilie (Chlorophytum comosum) wurde in der Studie der NASA untersucht. Die Pflanze kann Schadstoffe wie Formaldehyd aus der Luft filtern und Gerüche wie Rauch binden. Grünlilien bevorzugen helle Standorte mit indirekter Sonneneinstrahlung. Sie gelten als pflegeleicht und sind mit ihren langen grünen Blättern auch besonders dekorativ. Im Frühjahr und Sommer solltest Du die Grünlilie ein bis zweimal wöchentlich gießen. In den Herbst- und Wintermonaten kannst Du das Gießen etwas reduzieren. Außerdem wird empfohlen, die Grünlilie alle zwei bis vier Wochen mit einem Zimmerpflanzendünger zu düngen. Grünlilien mögen es, wenn man sie mit kalkarmem Wasser besprüht und ihre Blätter mit einem Tuch von Staub befreit.

10. Orchideen

Orchideen sehen wunderschön aus und eignen sich sehr gut fürs Schlafzimmer. © 123RF/nadyaso Orchideen (Phalaenopsis) sind echte Blickfänger und in vielen verschiedenen Farbvariationen erhältlich. Die schönen Blüten gelten aber als empfindlich. Du solltest Orchideen ein Mal pro Woche für circa fünf Minuten in ein Wasserbad stellen und sie etwa alle zwei bis drei Jahre umtopfen. Auch Orchideen können die Luft von giftigen Stoffen wie Xelol und Formaldehyd reinigen. Allerdings sind nicht alle Orchideen-Arten als Pflanzen fürs Schlafzimmer geeignet. Folgenden Orchideen-Arten sind empfehlenswert: Kahnlippe (Cymbidium)



Frauenschuh (Cypripedium)



Schwielenorchidee (Oncidium)



Mottenorchidee (Phalaenopsis)

Wichtig: Orchideen können Pollen bilden, Allergiker sollten deshalb lieber die Finger von Orchideen lassen.

Vorsicht! Diese Zimmerpflanzen sollten nicht ins Schlafzimmer

Es gibt aber auch einige Pflanzen, die im Schlafzimmer nichts verloren haben. Insbesondere Allergiker sollten wachsam sein, denn manche Pflanzen, wie z. B. die Birkenfeige, können allergische Reaktionen hervorrufen. Auch stark riechende Pflanzen wie Hyazinthen und Jasmin sind im Schlafzimmer fehl am Platz, da sie Kopfschmerzen verursachen können. Zu den Pflanzen, von denen im Schlafzimmer abzuraten ist, zählen unter anderem: Birkenfeige

Weihnachtsstern

Gummibaum

Hyazinthen

Jasmin

Lavendel

Lavendel ist wegen seines starken Geruchs, der Kopfschmerzen verursachen kann, weniger als Pflanze fürs Schlafzimmer geeignet. © 123RF/liudmilachernetska

Tipps zur Pflege Deiner Pflanzen im Schlafzimmer

1. Tipp: richtig gießen Jede Pflanze hat individuelle Bedürfnisse. Informiere Dich also, wie Du Deine Pflanze gießen sollst und vermeide Staunässe. 2. Tipp: Achtung bei Schimmel Bemerkst Du weißen Schimmel auf der Erde, solltest Du schnell handeln, denn die Sporen können sich in Deiner Wohnung verbreiten und krank machen. Mehr dazu erfährst Du im Artikel "Schimmel auf der Blumenerde: Das ist jetzt zu tun!". 3. Tipp: rechtzeitig umtopfen Pflanzen brauchen Platz zum Wachsen. Deshalb solltest Du Deine Pflanze je nach den Wachstumseigenschaften rechtzeitig umtopfen. 4. Tipp: richtiger Standort Beachte auch den Standort Deiner Pflanze. Manche Pflanzen benötigen helle Standorte, manche schattige. Du solltest Deine Pflanze auch nicht zu nah an die Heizung stellen.

Wie reinigen Pflanzen die Luft von Schadstoffen?

Die Luftqualität in unserem Schlafzimmer kann sich entscheidend auf unser Wohlbefinden auswirken. Unsichtbare Schadstoffe in Innenräumen, wie z. B. Formaldehyd oder Xylol, können unserer Gesundheit schaden. Formaldehyd kommt z. B. in Textilien, Klebstoffen oder Desinfektionsmitteln vor. Xylol ist z. B. in Lacken, Pestiziden und Gummi enthalten. Im Schlaf atmen wir zudem Kohlendioxid und Feuchtigkeit aus, was sich ebenfalls in der Luft ablagert. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig zu lüften. Aber auch Pflanzen können Schadstoffe aus der Luft filtern und die Luft mit frischem Sauerstoff versorgen. Durch Fotosynthese wandeln Pflanzen über das in den Blättern enthaltene Chlorophyll mithilfe von Sonnenlicht CO2 in Sauerstoff um. Doch wie reinigen Pflanzen die Luft von Giftstoffen? Dies geschieht über kleine Spaltöffnungen in den Blättern, durch die die Schadstoffe aufgenommen und zu den Wurzeln in die Erde transportiert werden. Dort werden sie von Mikroorganismen zersetzt.