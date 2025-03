Deine Orchidee blüht nicht mehr? Mit diesen Tipps bringst Du sie wieder zum Blühen

Die Orchidee gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten Zimmerpflanzen. In diversen Farben schmücken die Blüten etliche Wohnungen in Deutschland.

Die Orchidee braucht viel Licht, um zu gedeihen. In den dunklen Monaten steht sie gerne am Südfenster, in den hellen Monaten an etwas schattigeren Plätzen. Zudem sollte sie nach Möglichkeit etwa 40 Zentimeter vom Fenster entfernt platziert werden, sodass keine Gefahr für Sonnenbrand besteht.

Zieht sie an einen neuen Standort, sollte ihr einige Zeit zur Gewöhnung eingeräumt werden.

Auf einem Fensterbrett über der Heizung steht sie übrigens nicht gut. Schützen kann im unausweichlichen Fall jedoch ein Korkuntersetzer oder folgender Rat.