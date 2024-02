Kann man einen Mangobaum aus dem Kern selber ziehen?

Die folgende Grafik verschafft einen ersten Überblick darüber, was Dich beim Mangoziehen erwartet. Genauere Erläuterungen gibt's in der anschließenden Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Bevor man weitermacht, sollte man die Kernhülse erst antrocknen lassen, damit sie nicht mehr so glitschig und rutschig ist. Wie man die Frucht dann am besten zerteilt, steht in folgendem Artikel:

Der Mangokern ist an einer Seite, an der sich der Samen nicht befindet, flacher. An dieser Stelle kann man die Kernhülse mithilfe einer Gartenschere durchschneiden und so öffnen.

Alternativ kann man an der länglichen Kante in den Kern stechen, das Messer etwas drehen und den Kern aufhebeln. Dabei kommt ein brauner oder grün-weißlicher, nierenförmiger Samen zum Vorschein, den man nun herausholen kann.

Um den Samen herum liegt zudem eine dünne, braune Haut. Damit diese nicht zu schimmeln beginnt, sollte man sie entfernen. Ist das nicht restlos möglich, sollte man das Ganze nach ein paar Tagen erneut versuchen.