Weihnachtsstern Pflege: Diese Fehler macht fast jeder

3. Tipp: Noch besser für den Weihnachtsstern als Gießen ist das Wässern in einem Tauchbad. Dazu nimmt man den fast trockenen Wurzelballen aus dem Topf, taucht diesen für einige Minuten in lauwarmes Wasser, holt die Pflanze dann wieder aus dem Tauchbad und lässt das überschüssige Wasser gut ablaufen. Anschließend stellt man die Pflanze wieder in den Topf.

Hinweis: Weihnachtssterne (Euphorbia pulcherrima) gehören zur Familie der Wolfsmilchgewächse. Der in Weihnachtssternen enthaltene Milchsaft macht nicht nur Flecken, sondern ist giftig, was vor allem Haustierbesitzer beachten sollten. Stelle die Pflanze außer Reichweite von Tieren und Kindern.

Ein hochwertiger und gesunder Weihnachtsstern lässt sich beim Kauf an folgenden Aspekten erkennen:

alle Blätter sehen frisch, knackig und gesund aus

die Pflanze verliert keine Blätter und es sind keine Blätter ungewollt verfärbt

ein dichtes, grünes und unbeschädigtes Blattwerk unterhalb der farbigen Schmuckblätter

Blütenknospen sind vorhanden, geschlossen, gelbgrün und nicht braun

die Erde ist weder durchnässt noch ausgetrocknet

der Verkaufsort ist gut temperiert (nicht bei Zugluft im Eingangsbereich oder außen bei Kälte)



Hat man sich für ein ansprechendes Exemplar entschieden, sollte es vor dem Transport sicher und geschützt vor niedrigen Temperaturen eingepackt werden.

Als Verpackung für den Weihnachtsstern eignen sich Kartons, Wachspapier oder auch eine Kühlbox, wobei die Kühlfunktion nicht in Betrieb sein sollte.

Mit einem Weihnachtsstern im Gepäck geht man am besten schnell nach Hause, packt ihn aus und stellt in an den gewünschten Platz in der Wohnung.