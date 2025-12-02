45 Kinder müssen wohl bald umziehen: Eltern demonstrieren gegen Kita-Schließung

Dresden - Eltern-Demo vor der kleinsten Kita in Freital! 2028 soll die Einrichtung "Am Windberg" schließen. Der Aufschrei ist verständlich, die Sorgen der Familien nachvollziehbar - dennoch sieht das Rathaus keinen anderen Ausweg.

Eltern protestieren für den Erhalt der Kita "Am Windberg". © Holm Helis

Die Kita, die seit 2008 in freier Trägerschaft der Diakonie besteht, bietet aus Sicht der Eltern ein besonderes pädagogisches Konzept.

"Mit der Hasenhaltung lernen die Kinder Verantwortung, Rücksichtnahme und umsichtiges Handeln", beschreibt Elternratssprecherin Mireen Heinemann (41) das einzigartige Angebot.

Der unmittelbare Kontakt zu den Erziehern, die zentrale Lage und die Nähe zur Natur seien für die Familien wichtige Gründe, an der Kita festzuhalten.

Mit einem offenen Brief appellieren die Eltern der 45 Kinder an den Stadtrat, bitten um den Erhalt ihrer kleinen Kita. Doch OB Uwe Rumberg (67) und der Erste Bürgermeister Peter Pfitzenreiter (38) machen trotz allem Verständnis wenig Hoffnung.