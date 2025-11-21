Einsatz in Görlitz: Reihenhaus steht in Flammen

Görlitz - Auf der Görlitzer Frauenburgstraße hat es gebrannt. Ein Reihenhaus stand am Donnerstagabend lichterloh in Flammen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. © Matthias Wehnert Photos

Gegen 21.40 Uhr ging der erste Notruf ein. Ein Reihenendhaus auf der Frauenburgstraße stand plötzlich in Vollbrand.

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach, eine große Rauchsäule thronte über dem Haus. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus.

Fünf Anwohner mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen zu TAG24. Mindestens ein Nachbarhaus sei beschädigt worden.

Verletzt wurde niemand.

Der Aufenthaltsort des Bewohners des Feuerhauses sei hingegen noch unbekannt. Das Haus drohe einzustürzen, der Zugang deswegen nicht möglich.

Gegen 2.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr war am Morgen noch immer vor Ort und hält Brandwache.