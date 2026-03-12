Nach einer zehnjährigen Odyssee um die Welt: Görlitzer Klinik bekommt geklaute Technik zurück
Görlitz - Spektakulärer Klinik-Coup in Görlitz: Zehn Jahre lang reiste geklaute Medizintechnik um die halbe Welt - und ist nun zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgekehrt.
Was dahinter steckt, liest sich spannender als viele Krimis: Im Juli 2016 hatte sich eine kolumbianische Bande Zutritt zum Görlitzer Krankenhaus St. Carolus verschafft.
"In einer gut geplanten Nacht- und Nebelaktion haben die Täter zugeschlagen", erklärt Polizeisprecherin Anja Leuschner (36). Dabei hatten sie es gezielt auf teure Medizintechnik abgesehen.
Über den Hintereingang konnte die fünfköpfige Truppe - eine Frau und vier Männer - mit zwei Endoskopen im Wert von rund 400.000 Euro abhauen. Kurz darauf wurden sie als vermeintliche Computertechnik nach Kolumbien geschickt, aufgearbeitet und über den Schwarzmarkt an Kliniken in Nord- und Südamerika verkauft.
Doch das war nur der Anfang: Die Bande hat europaweit zugeschlagen, dabei Kliniken in Deutschland, Israel und Peru ins Visier genommen. Entsprechend haben die Ermittlungen schnell weltweites Ausmaß angenommen.
Europol hat koordiniert, während Bundeskriminalamt, Zollkriminalamt und die kolumbianische Polizei eng zusammengearbeitet haben.
FBI stellte geklaute Medizintechnik aus Görlitz sicher
"Im November 2017 konnten dann acht Gruppenmitglieder nach Krankenhaus-Einbrüchen in Israel und drei nach Einbrüchen in Peru festgenommen werden", so Polizeisprecherin Leuschner.
In Miami war im selben Jahr bereits ein Endoskop aufgetaucht, das zuvor in Wilhelmshaven geklaut worden war. Hier schaltete sich die US-Bundespolizei FBI ein und führte in den USA, Kolumbien und Panama Durchsuchungen durch - und zerschlug endgültig "die Bandenstrukturen für das Phänomen Diebstahl von medizinischen Geräten in Kolumbien", so die Polizeisprecherin.
Im Mai 2024 hat das FBI dann insgesamt 84 gestohlene medizinische Geräte sichergestellt, darunter 41 aus Deutschland und eben zwei aus Görlitz. Im November 2025 hat die Polizei die Endoskope endlich in das St.-Carolus-Krankenhaus zurückbringen können.
Krankenhaus-Chef Lutz Möller (52) hätte nicht gedacht, die Geräte je wiederzusehen: "Wir werden die Instrumente von unserer Medizintechnik-Abteilung prüfen lassen. Ob sie noch mit der jetzigen Technik kompatibel und einsetzbar sind, ist fraglich."
