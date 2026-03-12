Nach einer zehnjährigen Odyssee um die Welt: Görlitzer Klinik bekommt geklaute Technik zurück

Görlitz - Spektakulärer Klinik-Coup in Görlitz : Zehn Jahre lang reiste geklaute Medizintechnik um die halbe Welt - und ist nun zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgekehrt.

Klinik-Chef Lutz Möller (52, l.) vom St. Carolus Krankenhaus in Görlitz freut sich gemeinsam mit dem ersten Kripo-Hauptkommissar Maik Balzer, dass die Endoskope nach zehn Jahren wieder aufgetaucht sind. © PD Görlitz

Was dahinter steckt, liest sich spannender als viele Krimis: Im Juli 2016 hatte sich eine kolumbianische Bande Zutritt zum Görlitzer Krankenhaus St. Carolus verschafft.

"In einer gut geplanten Nacht- und Nebelaktion haben die Täter zugeschlagen", erklärt Polizeisprecherin Anja Leuschner (36). Dabei hatten sie es gezielt auf teure Medizintechnik abgesehen.

Über den Hintereingang konnte die fünfköpfige Truppe - eine Frau und vier Männer - mit zwei Endoskopen im Wert von rund 400.000 Euro abhauen. Kurz darauf wurden sie als vermeintliche Computertechnik nach Kolumbien geschickt, aufgearbeitet und über den Schwarzmarkt an Kliniken in Nord- und Südamerika verkauft.

Doch das war nur der Anfang: Die Bande hat europaweit zugeschlagen, dabei Kliniken in Deutschland, Israel und Peru ins Visier genommen. Entsprechend haben die Ermittlungen schnell weltweites Ausmaß angenommen.

Europol hat koordiniert, während Bundeskriminalamt, Zollkriminalamt und die kolumbianische Polizei eng zusammengearbeitet haben.