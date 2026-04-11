Heftiger Unfall bei Weißenberg: Autos nach Zusammenprall zerfetzt - neun Verletzte!

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Bei Weißenberg knallten am Freitagnachmittag drei Autos zusammen. Neun Menschen wurden verletzt, darunter auch Kinder.

Von Jens Steiner, Chris Pechmann

Weißenberg - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der S112 zwischen Niederkotitz und Krappe löste am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Drei Autos krachten zusammen, neun Menschen wurden teils schwer verletzt.

Zwischen den Landkreisen Görlitz und Bautzen kam es am Freitagnachmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall.
Zwischen den Landkreisen Görlitz und Bautzen kam es am Freitagnachmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall.  © JKFOTOS/ Ben Schilling

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte, war ein Fahrer (22) mit einem Škoda aus Richtung Krappe in Richtung Niederkotitz unterwegs. Knapp 100 Meter vor dem Abzweig Särka kam der junge Fahrer aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Entgegen kam ein 39-jähriger Fahrer mit einem VW Caddy, der nach rechts auswich, dennoch den Škoda streifte. Der Caddy knallte gegen einen Streukasten, das Auto schleuderte es zurück auf die Straße. Der Škoda prallte frontal mit einem weiteren Auto, einem VW T5, frontal zusammen.

Die T5-Fahrerin (45), eine 66-jährige Beifahrerin, eine 10-jährige Insassin sowie der 22-jährige Škoda-Lenker wurden schwer verletzt. Der 39-Jährige am Steuer des Caddys und vier Insassen im Alter von acht bis 34 Jahren wurden leicht verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser.

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Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 am Freitag mitteilte, zog sich der Rettungseinsatz bis in die Abendstunden.

Der Škoda wurde im Bereich der Frontpartie massiv beschädigt.
Der Škoda wurde im Bereich der Frontpartie massiv beschädigt.  © JKFOTOS/ Ben Schilling
Auch ein VW T5 wurde völlig zerfetzt.
Auch ein VW T5 wurde völlig zerfetzt.  © JKFOTOS/ Ben Schilling

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter mehrere Notärzte und Einsatzwagen der Feuerwehr, eilten zur S112. Zwei Rettungshubschrauber landeten unmittelbar neben der Landstraße.

Behörden schätzen den entstandenen Sachschaden auf knapp 30.000 Euro.

Erstmeldung vom 10. April 2026, 19.25 Uhr; letzte Aktualisierung vom 11. April 2026, 14.41 Uhr

Titelfoto: Fotomontage/JKFOTOS/ Ben Schilling

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