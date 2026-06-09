Peugeot-Fahrer rast Polizei davon, kracht gegen Transporter und flüchtet zu Fuß

Lauter-Bernsbach - Ein Peugeot-Fahrer leistete sich am Dienstagnachmittag eine wilde Verfolgungsjagd im Erzgebirge . Nach einem Kreuzungscrash mit einem Transporter konnte der Mann zu Fuß abhauen.

Der Transporter krachte letztendlich gegen eine Hauswand. © Niko Mutschmann

Es klingt wie der Auszug aus einem Film. Der Peugeot-Fahrer sollte sich gegen 14 Uhr einer Polizeikontrolle auf dem Kaufland-Parkplatz in der Karlsbader Straße in Schwarzenberg unterziehen.

Doch dies passte dem Fahrer gar nicht und er gab Gas. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise auch auf der Gegenfahrbahn durch die Straße stadtauswärts, ignorierte dabei mehrere Verkehrsschilder.

Noch in Schwarzenberg durchbrach er eine Polizeiblockade, bei der laut ersten Polizeiinformationen ein Beamter zur Seite springen musste.

In Lauter gab es dann den großen Crash. An der Kreuzung B101/Forststraße stieß der Peugeot mit einem querenden Transporter samt Anhänger zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Transporter von der Bundesstraße ab, durchbrach einen Gartenzaun und krachte gegen eine Hauswand.

Auch der Peugeot wurde stark beschädigt. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Unfallaufnahme ist noch in vollem Gange.