"Unklare Gefährdungslage": Schule in Sachsen bleibt am Mittwoch geschlossen

Taucha - Die Oberschule Taucha im Landkreis Nordsachsen muss am Mittwoch außerplanmäßig geschlossen bleiben. Grund dafür ist eine Vorsichtsmaßnahme.

Der Unterricht an der Oberschule Taucha entfällt am Mittwoch aus Sicherheitsgründen. © Oberschule Taucha

Wie die Bildungseinrichtung auf ihrer Website schreibt, gibt es eine Amokdrohung.

Die Polizei und das zuständige Landesamt seien darüber informiert worden. "Dass es sich hier um eine Falschmeldung handelt, können wir nicht hundertprozentig ausschließen", heißt es weiter.

Daher würden am Mittwoch weder Unterricht noch sonstige Veranstaltungen stattfinden. "Es betritt morgen bitte niemand das Schulhaus", lautet der Appell.