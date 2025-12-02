"Unklare Gefährdungslage": Schule in Sachsen bleibt morgen geschlossen
Taucha - Die Oberschule Taucha im Landkreis Nordsachsen muss am Mittwoch außerplanmäßig geschlossen bleiben. Grund dafür ist eine Vorsichtsmaßnahme.
Wie die Bildungseinrichtung auf ihrer Website schreibt, liegt eine Amokdrohung vor.
Die Polizei und das zuständige Landesamt seien darüber informiert worden. "Dass es sich hier um eine Falschmeldung handelt, können wir nicht hundertprozentig ausschließen", heißt es weiter.
Daher würden am Mittwoch weder Unterricht noch sonstige Veranstaltungen stattfinden. "Es betritt morgen bitte niemand das Schulhaus", lautet der Appell.
Auf TAG24-Nachfrage hält sich die Polizei zum erwarteten Einsatz bedeckt. "Wir haben eine unklare Gefährdungslage vorliegen", so eine Sprecherin. Man sei noch "in Prüfhandlung".
Titelfoto: Oberschule Taucha