6000 Knöllchen in vier Monaten: Diese Stadt in Sachsen mietet den Superblitzer für 2026
Zwickau - Der Zwickauer Superblitzer ist zurück auf den Straßen. Seit Montag steht der städtische Blitzeranhänger wieder bereit, um Tempo-Sündern das Leben schwer zu machen.
Laut Rathaus hat der unscheinbare Anhänger schon in seiner Testphase von April bis Juli fast 6000 Geschwindigkeitsüberschreitungen geblitzt - in nur vier Monaten.
Der "Enforcement Trailer" stand an verschiedenen Raser-Hotspots der Stadt: Schlossplatz, B93 am Ortseingang aus Richtung A4 und Wildenfelser Straße.
Das Ergebnis war für die Stadtverwaltung eindeutig: Zwickau hat ein massives Tempo-Problem. Viele Anwohner beschwerten sich seit Jahren über Raser.
Deshalb zieht die Stadt jetzt die Zügel an. Der Superblitzer ist für volle zwölf Monate gemietet. Ergänzt wird der Anhänger durch einen weiteren, herkömmlichen Blitzer, der meist aus einem Fahrzeug heraus misst. Auch das Landratsamt Zwickau verfügt über ein solches Gerät.
Titelfoto: Mike Müller