20-jähriger Australian Footballer stirbt nach Horror-Kollision auf dem Feld

Nach einem heftigen Zusammenprall während eines Australian Football-Spiels ist der 20-jährige Antonio Loiacono am Sonntag im Krankenhaus verstorben.

Von Aliena Rein

Adelaide - Es ist ein Schock für die Sportwelt in Süd-Australien! Der erst 20-jährige Australian Footballer Antonio Loiacono ist nach einer Kollision auf dem Feld im Krankenhaus gestorben.

Der Nachwuchsfootballer Antonio Loiacono (†20) erlitt nach einem tragischen Zusammenstoß während eines Spiels einen Herzstillstand und verstarb schließlich im Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/lowey.jnr Beim Spiel seines Vereins Birdwood Football Club gegen Gumeracha erlitt der Amateursportler im letzten Viertel des Matches am Samstag eine so schwerwiegende Verletzung, dass er am folgenden Tag für hirntot erklärt wurde. Sein Bruder Jack (19) schilderte laut FoxSports, dass Antonio den Ball aufheben wollte, als er von einem anderen Spieler getroffen wurde: "Der Schlag war so heftig, dass er auf der Stelle einen Herzstillstand erlitt. Er war nicht mehr in der Lage, selbstständig zu atmen." Loiacono wurde von Sanitätern wiederbelebt und ins Royal Adelaide Hospital gebracht, doch dort mussten ihn die Ärzte am Sonntag für hirntot erklären. Sport Zwei Pferde tot, viele Festnahmen: Tierschützer belagern berühmtes Rennen! Der junge Sportler war Organspender, wird nun durch seinen Tod anderen Personen das Leben retten. Jack Loiacono betrachtet dies als passend für seinen Bruder: Er sei freundlich, fürsorglich und mitfühlend gewesen und habe immer dafür sorgen wollen, dass es allen gutgehe.

Tragischer Tod von Nachwuchssportler sorgt für zahlreiche Beileidsbekundungen im Netz

Im Internet bekunden zahlreich Menschen ihr Beileid zum Tod von Antonio Loiacono (†20). © Screenshot/Facebook/Antonio Loiacono Nach der Tragödie meldete sich nicht nur seine Familie, sondern auch andere Personen und Weggefährten zu Wort und kondolierten. Der Birdwood Football and Netball Club postete ein Statement auf Facebook, in dem sie der Familie in dieser schweren Zeit ihr Beileid aussprachen. Weiter hieß es: "Antonio war nur ein paar Monate in unserem Club, aber seine Führungsqualitäten und seine Fürsorge für sein neues Team werden einen bleibenden Eindruck hinterlassen." Sport Tragischer Unfall! Jockey stirbt kurz nach Sturz bei Galopp-Rennen Auch der Premierminister des Bundesstaats Südaustralien, Peter Malinauskas (42), meldete sich laut The Guardian zu Wort. "Wir wissen, dass der junge Mann ziemlich schnell nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht wurde und sich in einem kritischen Zustand befand, aber dass er auf so tragische Weise ums Leben gekommen ist, bricht uns das Herz, es ist absolut herzzerreißend."

So emotional gedenkt Jack Loiacono seinem Bruder