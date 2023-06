24 Fahrer disqualifiziert! Radrennsportler nehmen bergauf einfach das Auto

Bormio - Es waren weiß Gott nicht die ersten Radrennfahrer, die sich im Rennen mal an einem Auto festhielten, um Kraft zu sparen. Aber bei so viel Dreistigkeit konnte die Jury nun definitiv kein Auge mehr zudrücken.

Thibault Guernalec (25) nahm beim großen Giro berghoch keine Hilfe in Anspruch. (Archivbild) © Luca Bettini / AFP

Der Giro d’Italia ist schon lange vorbei. Zeit für den "Baby-Giro", also die Italienrundfahrt für die U23-Fahrer (Offizieller Name: Giro Next Gen).

Diese Rundfahrt genießt natürlich nicht so viel mediale Aufmerksamkeit wie der Giro "der Großen". Vielleicht haben sich die Nachwuchsfahrer deshalb darauf verlassen, dass ihr Betrug schon niemandem groß auffallen würde.

Aber heute hat nun wirklich jeder ein Smartphone und wenn da plötzlich ein Motorrad und ein Auto Dutzende Rennradfahrer hochschleppen, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als draufzuhalten.

Das auf Twitter geteilte Video zeigt, wie sich einige abgehängte U23-Fahrer die letzten Meter auf dem legendären Passo dello Stelvio hochziehen lassen. Die 1500 Höhenmeter auf 21,5 Kilometer waren den jungen Männern wohl einfach zu viel.