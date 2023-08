"Ich bin immer bereit": Unser Lauf-Superstar Alica Schmidt fordert Erling Haaland heraus!

Budapest (Ungarn) - Die Herausforderung steht! DLV-Superstar Alica Schmidt (24) holte bei der Leichtathletik-WM in Budapest mit der Mixed-Staffel einen respektablen siebten Platz über 4x400 Meter und trotzt nur so vor Selbstvertrauen. Sogar Fußballer Erling Haaland (23) sollte sich in Acht nehmen.