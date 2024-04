30:7 im Testspiel: Monarchs watschen Straubing ab

Tight End Ethan Janto (r.) ließ sich beim zweiten Touchdown nicht aufhalten. © Lutz Hentschel

Zwei Viertel lang stand das Beste auf dem Feld, was die Monarchs in dieser Saison zu bieten haben - bis auf den verletzten Aaron Wahl.

Aber auch ohne den O-Liner deuteten die Hausherren vor 1128 Zuschauern im Stadion an der Bärnsdorfer Straße hin und wieder an, was sie auf dem Weg zum German Bowl so auf den Platz bringen können.

Auf dem neuen Kunstrasen klappte sicherlich nicht alles, zu drei Touchdowns - allesamt im zweiten Abschnitt - reichte es trotzdem.

Im ersten Viertel lief noch nichts, im zweiten machten die drei Neuen Jordi Torrededia (16.), Ethan Janto (20.) und Ricky Smalling (24.) die drei Touchdowns zum 20:0. Alle jeweils bedient von Neu-Quarterback Brock Domann.

Die erste beiden Extrapunkte gingen schief, deswegen gab's nach dem dritten Touchdown auch noch die erfolgreiche Two-Point-Conversion durch Smalling.