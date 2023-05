Grandioser Start in die neue Saison: Dresden Monarchs lassen Marburg keine Chance!

Marburg - Was für ein Auftakt, was für eine Machtdemonstration! Die Dresden Monarchs sind mit einem souveränen Sieg in die neue GFL-Saison gestartet, am heutigen Sonntag gab's einen 59:6 (14:0, 21:0, 10:0, 14:6)-Erfolg bei den Marburg Mercenaries.