Flitzer, Rekorde, Verletzungen und Taylor Swift: So lief der Super Bowl

Las Vegas - Was für ein Krimi! Die Kansas City Chiefs gewinnen mit 25:22 in der Overtime den Super Bowl 56 gegen die San Francisco 49ers. Beim größten Sportevent der Welt war jede Menge Spannung und Show geboten.

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes (am Boden) musste ordentlich einstecken. © dpa/Ashley Landis

Das (scheinbar) Wichtigste vorweg: Ja, Taylor Swift war rechtzeitig im Stadion und vermutlich jede Kamera in der Arena hatte sie mindestens einmal eingefangen.

Vermutlich war die Freundin von Chiefs-Tight-End Travis Kelce auch deutlich spannender anzuschauen, als das, was die beiden Offensiv-Reihen da in den ersten beiden Vierteln aufs Feld legten.

Die erste Halbzeit war nur etwas für Defense-Fetischisten. Aber die kamen so richtig auf ihre Kosten!

Die 49ers starteten mit einem Fumble in der Redzone von Christian McCaffrey. Kansas City und Patrick Mahomes kamen nicht annähernd in solche Regionen.

Der aktuell wohl beste Quarterback der NFL musste sich in fast jedem Drive die Grasnarben aus der Nähe anschauen. So oft lag er gefühlt die gesamte Saison nicht am Boden.