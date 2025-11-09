Berlin Game Live: Colts erzwingen knapp die Verlängerung
Berlin - Erstmals seit 1994 ist die NFL wieder zu Gast in der Hauptstadt. In Berlin treffen am Sonntag die Indianapolis Colts – aktuell an der Liga-Spitze – auf die Atlanta Falcons. TAG24 ist live für euch im Stadion.
18.30 Uhr: Indianapolis schafft den Ausgleich kurz vor Ende
Die Jahreszahl als Schlüsselfaktor?
25 Sekunden vor dem Ende können die Indianapolis Colts durch ein Field Goal zum 25:25 gleichziehen.
Und mit diesem Punktestand endet die reguläre Spielzeit. Wir haben Verlängerung in Berlin.
18.20 Uhr: Atlanta dreht weniger als zwei Minuten vor Ende das Spiel
Mit nur noch 1.44 Minuten auf der Uhr drehen die Falcons alles noch einmal auf links und gehen durch einen Touchdown erneut in Führung.
Tyler Allgeier muss nur ein Yard weit über links laufen, um ins gelobte Land zu kommen. 23:22 für Atlanta. Die erfolgreiche Two-Point bringt sie mit 25:22 nach vorne.
Overtime liegt in der Luft.
18.07: Power-Lauf über mehr als 80 Yards zum Touchdown
Die Indianapolis Colts zeigen, dass sie es doch noch können!
Runningback Jonathan Taylor schnappt sich das Spielgerät, startet durch die Mitte und läuft dann am linken Spielfeldrand über 83 Yards durch bis in die Endzone. Touchdown für die Colts.
Der Spitzenreiter ist – zumindest knapp sechs Spielminuten vor Ende – wieder vorne. 22:17 für die Gastgeber, da die Two-Point-Conversion scheiterte.
Kurz darauf kam die Two-Minutes-Warning für das Ende des Berlin Games.
17.58 Uhr: Colts punkten erstmals in der zweiten Halbzeit
Rund zwei Stunden (brutto) nach ihrem letzten Score zeigen die Colts, dass sie es doch noch können. Zumindest ein bisschen.
In der Redzone schafften sie zwar keinen Touchdown, konnten aber durch ein Field Goal vor den 72.203 Zuschauern auf 17:16 verkürzen.
Es sind noch exakt neun Minuten auf der Spieluhr – und damit noch alles drin.
17.44 Uhr: Defense als Faktor für den Sieg – doch für wen?
Defense-Schlacht im Olympiastadion in Berlin.
Turnover auf der einen Seite, Drive-stoppende Defense-Leistungen auf der anderen. Und umgekehrt.
Ein Field Goal für Atlanta war bislang nur drin. Doch sind diese eigentlich der Underdog.
Die Angriffsreihen haben beiderseits hart zu kämpfen, die Linien der Gegner zu durchbrechen das dritte Quarter ist zu Ende.
Und der Liga-Krösus wankt. 13:17 liegt er zu Beginn des letzten Abschnitts hinten. Gelingt Atlanta die Überraschung?
Und der Blick auf die Uhr verrät: Es ist Zeit für "Country Roads".
17.10 Uhr: Kickoff zur zweiten Halbzeit
Die zweite Halbzeit beginnt pünktlich und die Falcons bekommen den Ball.
Können daraus aber nichts machen und müssen punten. Der Kampf um die Meter geht auf beiden Seiten hart weiter.
16.40: Langer Kampf und neue Führung
Lange versuchten die Angriffsformationen beider Teams die jeweils gegnerische Verteidigung zu knacken.
Rund 40 Minuten nach dem letzten Score sollte es endlich soweit sein – dieses Mal für die Falcons.
Ein 16-Yards-Pass von Michael Penix auf Drake London brachte Atlanta wieder in Führung. Dank Zusatzpunkt steht es nun 14:13 für die als Gäste geführten Falken.
Bis zur Halbzeit schaffte es Indianapolis nicht, an dem Zwischenstand etwas zu ändern.
16.01 Uhr: Colts kommen zurück
Was für ein Schlagabtausch.
Nach einem 37-Yard-Pass auf Pierce direkt in die Endzone übernimmt Indianapolis fünf Minuten später wieder die Führung: 13:7 und noch 5.19 Minuten im ersten Quarter.
15.55: Falcons kontern und gehen in Führung
Die Atlanta Falcons haben sich wenig von dem Rückstand beeindrucken lassen und wendeten schnell das Blatt.
In ihrem Drive brachte sie ein langer Pass und eine Flagge wegen Pass Interference direkt vor die Endzone.
Da sie nach dem Touchdown auch den Zusatzpunkt trafen, konnten sie mit 7:6 in Führung gehen.
15.47 Uhr: Erste Punkte in Berlin und H.P. Baxxter singt die Score-Hymne
Es ist so weit: Die ersten Punkte der Geschichte sind bei einem NFL Saisonspiel gefallen.
"Gastgeber" Indianapolis konnte aus seinem ersten Drive nichts machen.
Halb so wild, dafür war ihre Defense um so erfolgreicher. Bei einem Sack verlieren die Falcons den Ball, den sich die Colts an der gegnerischen 23-Yard-Linie sichern konnten.
Zwei Läufe später klingelte es. Nach dem Zusatzpunkt liegen die Spitzenreiter aus Indianapolis mit 6:0 in Führung.
Live im Stadion sang H.P. Baxxter die Punkte-Hymne der Colts: "Maria, I like it loud".
15.35 Uhr: Kickoff zum ersten "Berlin Game" in der NFL
Nach dem Singen der Nationalhymnen ist das 61. International Game eröffnet. Atlanta kickt den Ball zu den Indianapolis Colts.
Zurück in der Hauptstadt: Die NFL spielt wieder in Deutschland
Kurz vor dem Öffnen der Tore drängten sich schon Tausende Fans aller Couleur rund um das Olympiastadion.
Zum 61. Mal lässt die Liga am heutigen Sonntag zu einem offiziellen Saisonspiel ihre Teams außerhalb der USA antreten.
Und der Andrang kann sich durchaus sehen lasen.
Trotz zahlreicher Stände mussten die Berliner Football-Fans stellenweise durchaus Geduld in den Warteschlangen vor den Fan-Shops und Verpflegungsbuden mitbringen.
Dennoch bleibt es kurzweilig. Die Cheerleader der Colts stehen für Fotos bereit und mit – beispielsweise – Live-Trommlern wird für die passende Soundkulisse gesorgt.
Titelfoto: TAG24/Seidler