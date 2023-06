Medaillen im Überschuss: Hamburger Athleten sahnen für Deutschland ab

Am Donnerstag wurden die Hamburg Athleten der Special Olympic World Games 2023 von Sportsenat Andy Grote im Rathaus geehrt.

Von Alice Nägle

Hamburg - Nach der erfolgreichen Teilnahme bei den diesjährigen Special Olympics World Games 2023 in Berlin empfing Sportsenator Andy Grote (55) die Hamburger Athleten am heutigen Donnerstag im Rathaus. Mit dieser Einladung wollte die Stadt Hamburg die besondere sportliche Leistung der Teilnehmenden bei der wohl weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung in diesem Jahr würdigen.

Sportsenator Andy Grote (55, hinten links) empfing die Athletinnen und Athleten der Special Olympic World Games und zeichnete sie im Namen der Active City Hamburg für ihre Erfolge aus. © Alice Naegle/TAG24 Die Special Olympic World Summer Games fanden vom 17. - 25. Juni in der Hauptstadt und damit erstmalig in der Geschichte in Deutschland statt. 15 Athleten gingen für Hamburg an den Start. Am Donnerstag wurden sie von Sportsenator Andy Grote (55) zu Ehren ihres Erfolgs ins Rathaus eingeladen. "Schön, dass Ihr alle hier seid. Hamburg ist mächtig stolz auf Euch!", lobte Grote die Sportler nach der aufregenden Woche in Berlin. Insgesamt fünf Goldmedaillen, sechs Silbermedaillen, vier Bronzemedaillen holten die Hamburger nach Hause. Sport BMW International Open: Kieffers Aufholjagd fehlt nur Happy End "Mit den Special Olympic World Games in Deutschland haben wir einen historischen Schritt nach vorne gemacht. Wir werden in Hamburg alles versuchen, diese Bewegung mit Schwung aufzunehmen und das weiter zu unterstützen. Das ganze Jahr steht im Zeichen des Inklusion-Sports, damit wir uns alle immer mehr gemeinsam im Sport begegnen und das immer selbstverständlicher wird", so der Sportsenator auf Nachfrage. Zu Ehren der grandiosen Leistung der erfolgreichen Sportler übergab er zum Abschluss eine besondere Auszeichnung im Namen der Active City Hamburg.

