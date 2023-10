16 Millionen Dollar verdient, aber jetzt obdachlos: Sportstar geht durch die Hölle

USA - Delonte West (40) spielte neun NBA-Saisons und wurde so ein reicher Mann. Etwa 16 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 15,2 Millionen Euro) soll der Basketballstar so verdient haben. Aber dann stürzte er ins Bodenlose.

Delonte West (40) in seiner ersten NBA-Saison bei den Boston Celtics. (Archivbild) © Jim McIsaac/Getty Images via AFP

Nach dem Ende seiner Karriere kämpfte West mit sehr schweren psychischen Problemen und Drogenmissbrauch. Es ging rasant mit ihm bergab, und Freunde und ehemalige Teamkollegen konnten nur hilflos zusehen.



Wests ehemaliger Teamkollege im College-Basketballteam an der Saint Joseph’s University in Philadelphia, Jameer Nelson (41), bringt es in "The Athletic" auf den Punkt: "Es bringt mich zum Weinen. Er hat so viele Menschen, die ihn lieben, die ihm helfen wollen, aber er muss sich selbst helfen wollen."

West war ein riesiges Talent, wurde schon in der Highschool-Zeit mit Titeln wie "Player of the Year" (Deutsch: Spieler des Jahres) ausgezeichnet. Ab 2004 spielte der 1,91-Meter-Mann in der NBA und war dort als Mitspieler von Größen wie LeBron James (38) bei den Cleveland Cavaliers.

Aber mit dem Aushängeschild der NBA verscherzte es sich West. Gerüchten zufolge soll West eine Affäre mit LeBrons Mutter gehabt haben, berichtete der Tagesanzeiger.