25 Spiele Sperre! NBA zeigt harte Kante nach Waffen-Eklat

Im März dieses Jahres sorgte NBA-Star Ja Morant (23) für Aufregung, als er während eines Instagram-Streams in einem Club oberkörperfrei ein Objekt in der Hand hielt, welches wie eine Waffe aussah . Trotz einer Zwei-Spiele-Sperre zeigte er solch ein Verhalten wiederholt öffentlich.

Ja Morant (23) ist einer der besten Basketball-Spieler der Welt. © RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sein Instagram-Account wurde nach den erneuten Zwischenfällen gelöscht. Mittlerweile ist der zwei Meter große Sportler dort wieder aktiv, aber nicht mehr mit Waffen in der Hand.

Die NBA leitete trotzdem eine Untersuchung gegen den 23-Jährigen ein und sperrte den Memphis-Grizzlies-Spieler laut Kicker nun wegen "schädlichem Verhalten für die Liga" für 25 Spiele!

Während dieser Zeit wird der US-Amerikaner kein Gehalt erhalten!

Seine Rückkehr ist zudem an Bedingungen geknüpft. Er muss an einem Programm teilnehmen, das "die Umstände direkt adressiert, die zu seinem wiederholten, schädlichen Verhalten geführt haben", so die NBA.