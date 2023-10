Deutsche NBA-Legende im Krankenhaus! "Weiteres Körperteil ersetzt"

Seattle (USA) - In den 90er Jahren avancierte Detlef Schrempf (60) zum besten deutschen Basketballer seiner Zeit und leistete darüber hinaus wichtige Pionierarbeit für Europäer in der US-Eliteliga NBA. Die erfolgreiche Karriere ging aber offenbar auf Kosten seiner körperlichen Gesundheit.

2021 wurde NBA-Legende Detlef Schrempf (heute 60, l.) als erster Deutscher in die FIBA Hall of Fame aufgenommen. (Archivfoto) © JEFF HAYNES / AFP

"Ein weiteres Körperteil wurde ersetzt", schrieb der frühere Power Forward der Seattle SuperSonics zu einem Bild aus dem Krankenhausbett auf X, vormals Twitter.

In den Kommentaren verriet "Det the Threat" zudem, dass ein Eingriff an der linken Hüfte den Weg in die Klinik nötig gemacht habe. Im Overlake Medical Center in Seattle wurde ihm bei einer Operation ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt.

Offenbar lief alles glatt, denn der dreifache NBA-All-Star streckte einigermaßen lächelnd den Daumen in die Kamera. Normalerweise geht die besagte OP mit fünf bis zehn Tagen in der Klinik und einer anschließenden Reha einher.

"Wir alle zahlen irgendwann den Preis, aber ich würde diese Jahre gegen nichts eintauschen!", beteuerte der 2,08-Meter-Hüne trotzdem.

Ganze 1250 NBA-Spiele hat der inzwischen 60-jährige Ex-Profi auf dem Buckel, 114 davon in den Play-offs. Schon 1985 wurde er von den Dallas Mavericks gedraftet, später stand er auch noch für die Indiana Pacers und Portland Trail Blazers auf dem Parkett.