Kommt ein kleiner Riese? Deutscher NBA-Star und Model-Gattin im Baby-Glück!

New York (USA) - Süße Baby-News von unserem deutschen NBA-Star ! Isaiah Hartenstein (25) von den New York Knicks und seine Ehefrau Kourtney Kellar (32) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

NBA-Profi Isaiah Hartenstein (25) darf sich über Familienzuwachs freuen. © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das hat die ehemalige Miss Texas am heutigen Dienstagabend mit einem niedlichen Video auf Instagram verkündet.

Darin präsentiert die 32-jährige Influencerin einen Strampler im Basketball-Design mit dem Namen Hartenstein sowie der angestammten Nummer 55 des zukünftigen Vaters neben drei Ultraschallbildern.

"Der kleine Junge kommt im Juni", schrieb sie zu dem Beitrag, außerdem versah sie den Clip scherzhaft mit den Worten: "7-Fuß-Baby lädt...".

Die sieben Fuß sind dabei eine Anspielung auf die erwartete Körpergröße des Sprösslings und entsprechen umgerechnet rund 2,13 Metern. Die misst nämlich auch Papa Isaiah.

Der im US-amerikanischen Eugene geborene Sohn des deutschen Basketball-Trainers Florian Hartenstein (46) und das aus Texas stammende Model haben sich 2019 auf Instagram kennengelernt, wo der inzwischen 25-Jährige die blonde Schönheit anschrieb.

Anschließend musste der Sportler sie aber noch bei FaceTime-Anrufen von sich überzeugen, wie Kourtney der New York Post verriet: "Ich habe sichergestellt, dass er kein Serienmörder ist, und wir trafen uns in einem Restaurant", so die Netz-Berühmtheit.