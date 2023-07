Für das zehnfache Gehalt! Deutschlands Basketball-Star verlässt die USA

Los Angeles - Nach einer überragenden Heim-EM im vergangenen September kehrte Dennis Schröder (29) zu den LA Lakers in die NBA zurück, nun ist das Kapitel beendet!

In der abgelaufenen Saison bekam er 2,4 Millionen Euro für eine Saison bei den Lakers. Mit dem neuen Deal hat er also kurz Mal sein Einkommen um das Zehnfache erhöht.

Laut dem Portal unterschrieb der gebürtige Braunschweiger einen Zweijahresvertrag, kassiert in dieser Zeit 26 Millionen Dollar (knapp 24 Millionen Euro).

In seiner Profilbeschreibung stand auch sofort: "Toronto Raptors Point Guard". Als Erstes hatte ESPN berichtet.

Seit der vergangenen Nacht ist in den Staaten die Zeit der "Free Agency" angebrochen. Das heißt, dass vertragslose Spieler mit neuen Vereinen verhandeln dürfen.

Deutschlands Basketball-Superstar verlässt überraschend die USA und wird demnächst in Kanada auf Korbjagd gehen.

Schröder weilte zuletzt in München zur Behandlung bei Dr. Müller-Wohlfahrt, dem "Arzt-Papst" aus der bayrischen Metropole. © Maximilian Haupt/dpa

Offiziell dürfen die Raptors laut der Regeln der "Free Agency" Schröder erst ab dem 6. Juli als Neuzugang bekannt geben.

In letzter Zeit ging es für den Point Guard deutlich aufwärts. Mit einer starken EM hatte er sich 2022 wieder in den Fokus gespielt, stand davor ohne Vertrag da. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit Deutschland zogen sich die Lakers den Star an Land.

Das kam vor allem überraschend, weil Schröder im Frühjahr 2021 ein gut dotiertes Angebot des Klubs für eine Verlängerung abgelehnt hatte und dann im Sommer 2021 ebenfalls lange vertragslos war, bevor es zu den Houston Rockets ging.

Vor einigen Tagen weilte der Basketballer übrigens in München. Aufgrund von Problemen in seinem rechten Sprunggelenk suchte er Star-Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (80) in München auf.

Der verpasste ihm eine Spritzenbehandlung an der Achillessehne, um Verklebungen zu lösen.

Schröder fühlte sich schon kurz darauf besser, wie er in seinem YouTube-Video berichtet. Zuvor hatte er bei jedem Laufen und vor allem beim Abdruck vor dem Springen Schmerzen.



Da, anders als in den vergangenen beiden Jahren, seine Zukunft nun geklärt ist, dürfte der Superstar einen entspannten Sommer mit seiner Frau und den gemeinsamen drei Kindern genießen.