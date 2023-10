Ist sein Hund im Flugzeug durchgedreht? Klage gegen NBA-Star!

Los Angeles (USA) - Das könnte teuer für das berühmte Herrchen werden! Der Hund von NBA-Star Kyle Kuzma (28) soll Anfang des Jahres einen Mann in einem Flugzeug attackiert haben. Nun zieht das mutmaßliche Opfer vor Gericht - und hat dabei auch noch persönliche Vorwürfe gegen den Basketballer im Gepäck.

Seit 2021 geht Kyle Kuzma (28) in der NBA für die Washington Wizards auf Punktejagd. © Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Geschädigte namens Bernardo Tosto sei bereits am 4. Mai dieses Jahres in einem Flugzeug auf dem Flughafen Van Nuys in Los Angeles "bösartig" von dem Tier gebissen worden, wie TMZ Sports unter Bezugnahme auf eine Anklage, die dem Portal vorliegen soll, berichtet.

Demnach behauptet der Passagier, dass er zum Zeitpunkt des Angriffs gerade auf dem Weg in die Kabine gewesen sei, als die Zähne des Vierbeiners sich plötzlich in seinen rechten Arm bohrten.

Tosto habe dabei "schwere Verletzungen" erlitten, für die der Small Forward der Washington Wizards aufkommen soll.

Darüber hinaus trage der 28-jährige Athlet die Hauptschuld, da er "keine Maßnahmen ergriffen habe, um den Hund zu sichern". Der Mann klagt deshalb auf Schadenersatz in unbestimmter Höhe.

Welcher Hund des NBA-Spielers für die Attacke verantwortlich sein soll, ist derweil nicht bekannt. Kuzma besitzt offensichtlich mehrere Fellnasen, wie aus seinen Bildern in den sozialen Netzwerken hervorgeht.