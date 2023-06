NBA-Legende mietet "Freundin für einen Tag": Sein Kollege will schnell das Thema wechseln!

USA - Geschmacklose Aktion oder harmloser Spaß? Die NBA Finals begeistern in den USA jährlich massenhaft Menschen, die sich das sportliche Spektakel gern gemeinsam anschauen und dafür zusammenfinden. Auch Basketball-Legende Paul Pierce (45) wollte das fünfte Spiel zwischen den Denver Nuggets und Miami Heat offenbar nicht allein erleben.

Paul Pierce (45, l.) und Kevin Garnett (47) standen zusammen für die Boston Celtics und später auch für die Brooklyn Nets auf dem Court. © STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am Sonntag (Ortszeit) konnten die Nuggets aus Colorado um Superstar Nikola Jokić (28) ihren historischen weil ersten Finals-Sieg im fünften Duell der "Best of seven"-Serie eintüten.

Pierce sah das Spiel mit seinem früheren Kollegen Kevin Garnett (47) im Rahmen eines Livestreams ihres Podcasts "The Ticket and The Truth" des TV-Senders "Showtime".

Doch das einstige Weltklasse-Duo der Boston Celtics war nicht nur zu zweit, denn darüber hinaus gesellte sich auch eine junge Dame zu den ehemaligen NBA-Profis.

"The Truth" hatte die Frau mitgebracht und seinem Co-Host später als "Freundin für einen Tag" vorgestellt.

Mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen erzählte der 45-jährige Ex-Athlet und zehnfache All-Star mehr oder weniger stolz: "Es gibt eine Website, wo du dir eine Freundin für einen Tag mieten kannst."

Garnett lachte kurz auf, antwortete dann aber wiederholt mit einem schlichten "Stopp", bevor er nachdrücklich und augenscheinlich peinlich berührt versuchte, das Thema zu wechseln.