Abstiegskampf statt Play-off-Träume: Drei Gründe für die Krise der Niners
Chemnitz - Der erste Monat im Jahr 2026 ist Geschichte. Für die Niners Chemnitz war es einer zum Vergessen! In der BBL gingen im Januar alle fünf Spiele teils deutlich verloren.
Im ULEB EuroCup, wo es am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Trento weitergeht, ist die Januar-Bilanz ausgeglichen (zwei Siege, zwei Niederlagen). Hier wirkt das 76:88 in Ulm nach. In dieser Partie gab die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) in den Schlusssekunden den direkten Vergleich aus der Hand. Bei Punktgleichheit zieht Ulm ins Achtelfinale ein.
Was sind die Gründe für das enttäuschende Abschneiden?
Transferpolitik
Bereits nach der Hinrunde haben die Niners ihr Wechsel-Kontingent ausgeschöpft. Das sagt einiges über die unglückliche Transferpolitik in dieser Saison. Im Sommer musste der Verein nach dem überraschenden Rücktritt von Kapitän Jonas Richter (28) erstmals reagieren. Am Ende der Vorbereitung verletzten sich mit Julian Steinfeld (24) und Roman Bedime (24) zwei Center. Danach kam nie Ruhe rein. Spieler kamen und gingen, oder sie fehlten verletzt. Trainer Pastore konnte nie in Bestbesetzung spielen lassen.
Diejenigen, die von Anfang an dabei sind, schrubben Woche für Woche ein riesiges Pensum. Hinzu kommen die vielen Reisen. Diese Belastung merkt man den Spielern inzwischen deutlich an.
Im EuroCup muss am Mittwoch gegen Trento gewonnen werden
Vielzahl der Spiele
18 Spiele im EuroCup, an fast allen Wochenenden BBL - das alles mit einer dezimierten Mannschaft. Pastore hatte zuletzt nur noch eine Achter-Rotation. In Hamburg standen fünf Spieler 30 Minuten und länger auf dem Parkett. Viele Gegner, auf die Chemnitz in der Meisterschaft trifft, haben diese extreme Belastung nicht. Sie gehen ausgeruhter in die Spiele und sind in der Kaderbreite oftmals besser aufgestellt.
Schwache Leistungsträger
John Newman (26) und Kaza Kajami-Keane (32) sind verletzungsanfällig. Sie verpass(t)en viele Spiele. Verletzt fehlt inzwischen auch Amadou Sow (27), neben Kevin Yebo (29) der beste Niners-Korbjäger der Hinrunde. Nike Sibande (26) - von ihm war nach der starken Vorbereitung Großes erwartet worden - hat viel Luft nach oben. In Hamburg fehlte der US-Amerikaner wegen muskulärer Probleme. Steinfeld (zog sich im Training einen Bänderriss zu) wird erneut lange ausfallen.
Die Tendenz
Abstiegskampf statt Play-off-Träume! Im EuroCup muss am Mittwoch gegen Trento gewonnen werden, um die Play-off-Chance am Leben zu erhalten. Drei Tage später kommt es in der Messe Chemnitz zum Krisengipfel.
Der Mitteldeutsche BC hat acht BBL-Pleiten in Folge kassiert. Die Niners verloren fünfmal in Folge. Eine Negativserie wird enden.
Titelfoto: imago/Fotostand