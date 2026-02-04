Abstiegskampf statt Play-off-Träume: Drei Gründe für die Krise der Niners

Chemnitz - Der erste Monat im Jahr 2026 ist Geschichte. Für die Niners Chemnitz war es einer zum Vergessen! In der BBL gingen im Januar alle fünf Spiele teils deutlich verloren.

Nike Sibande (26, r.) spielte nur eine starke Vorbereitung. © imago/Fotostand

Im ULEB EuroCup, wo es am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Trento weitergeht, ist die Januar-Bilanz ausgeglichen (zwei Siege, zwei Niederlagen). Hier wirkt das 76:88 in Ulm nach. In dieser Partie gab die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) in den Schlusssekunden den direkten Vergleich aus der Hand. Bei Punktgleichheit zieht Ulm ins Achtelfinale ein.

Was sind die Gründe für das enttäuschende Abschneiden?

Transferpolitik

Bereits nach der Hinrunde haben die Niners ihr Wechsel-Kontingent ausgeschöpft. Das sagt einiges über die unglückliche Transferpolitik in dieser Saison. Im Sommer musste der Verein nach dem überraschenden Rücktritt von Kapitän Jonas Richter (28) erstmals reagieren. Am Ende der Vorbereitung verletzten sich mit Julian Steinfeld (24) und Roman Bedime (24) zwei Center. Danach kam nie Ruhe rein. Spieler kamen und gingen, oder sie fehlten verletzt. Trainer Pastore konnte nie in Bestbesetzung spielen lassen.

Diejenigen, die von Anfang an dabei sind, schrubben Woche für Woche ein riesiges Pensum. Hinzu kommen die vielen Reisen. Diese Belastung merkt man den Spielern inzwischen deutlich an.